印尼新刑法上路！ 婚前性行為、侮辱國家恐入罪 人權團體憂自由倒退

2022年12月，在雅加達立法大樓外，一名活動人士高喊口號抗議。當時，眾議院即將通過一項新的刑法典（KUHP），該法典將禁止婚外性行為、未婚同居、侮辱總統以及發表與國家意識形態相反的言論。（路透）

印尼政府宣布，於2022年通過、長達345頁的新刑法典，將在2026年1月2日正式生效。新法內容涵蓋範圍廣泛，其中將「婚前性行為」以及「侮辱總統或國家機構」納入刑事犯罪，引發國內外民主人士與人權團體高度關注，擔憂公民自由與言論空間恐進一步遭到限縮。

綜合外媒報導，根據新刑法規定，婚外或婚前性行為最高可判處一年徒刑，但須由當事人的配偶、父母或子女提出告訴，才能啟動司法程序。過去印尼法律僅將通姦視為犯罪，如今範圍明顯擴大，也讓外界憂心恐干涉個人私生活，甚至影響外國旅客與年輕世代的生活方式。

此外，新法也明文規定，若被認定侮辱總統或國家機構，最高可判處三年徒刑；若散布被視為違反印尼國家意識形態的思想，例如共產主義，刑期更可能提高至四年，由於條文定義相對寬泛，批評者指出，未來恐成限制政府批評聲音的工具。

對此，印尼法律部長蘇普拉特曼接受訪問時坦言，新法確實存在被濫用的風險，但強調「公眾監督是防止權力失控的關鍵」。他表示，任何法律改革都不可能一開始就完美，相關單位已向執法人員進行說明與教育，並將與同步上路的刑事訴訟法相互配合，以降低濫權疑慮。

蘇普拉特曼也強調，此次刑法修訂是為了反映印尼自身的法律傳統與文化背景，「這是屬於我們自己的法律體系，並非照搬西方制度」。然而，隨著新刑法即將全面實施，印尼社會能否在文化價值與民主自由之間取得平衡，仍是各界關注的重大考驗。

