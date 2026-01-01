為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國迪士尼員工保護觀眾 英勇擋181公斤巨型圓球受傷

    2026/01/01 15:14 即時新聞／綜合報導
    工作人員試圖阻擋表演中意外脫離軌道的巨型圓球。（圖片擷取自TikTok）

    工作人員試圖阻擋表演中意外脫離軌道的巨型圓球。（圖片擷取自TikTok）

    美國佛州迪士尼樂園近期一段工作人員捨身擋下脫軌表演道具的短影片，在社群上引發關注與討論。

    綜合外媒報導，事件發生在當地時間週二午後，在美國佛州迪士尼樂園，主題遊樂設施「法櫃奇兵」（Indiana Jones），遊客正準備欣賞「法櫃奇兵壯觀特技秀」（Indiana Jones Epic Stunt Spectacular），正當重現電影《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）精彩一幕時，快速移動的巨型圓球從邊緣滾落，瞬間脫離原先軌道，竟朝擁擠的觀眾席方向滾去。

    一名機智的工作人員，見情況危急，直接跑去人群前方，試圖阻擋表演道具，然而，不敵這顆仿製巨石的重量，迅速被撞倒在地，其他工作人員也趕緊上前幫忙。一位目擊觀眾在Reddit上發文提及這位工作人員還能走路，但頭部流血了。

    迪士尼週三表示，會全力支持在康復中的演員，安全是工作的核心，團隊將針對事件進行調查，並且進行節目環節調整。

    根據迪士尼官方說明，這顆巨石道具，是由橡膠製成，重量約181公斤重。這段紀錄下表演中的驚險畫面在社群上引發討論與轉傳，事實上，這類表演意外並非首例，在去年也有特技表演者被道具砸傷，事件的發生也再次讓大眾關心表演中安全性等問題，如何降低其高風險性與人為疏失成為重要課題。

    圖
    圖
