    金正恩稱俄朝軍事同盟「堅不可摧」法新社揭北韓援俄士兵困境

    2026/01/01 14:16 編譯謝宜哲／綜合報導
    北韓領導人金正恩在新年賀詞中讚揚在海外作戰的北韓軍隊。（歐新社）

    北韓領導人金正恩在新年賀詞中讚揚在海外作戰的北韓軍隊。（歐新社）

    北韓官媒聲稱，北韓領導人金正恩在新年賀詞中讚揚在海外作戰的北韓軍隊，稱他們與俄羅斯建立了「堅不可摧的同盟」。對此《法新社》強調，實際報導顯示北韓軍隊在烏俄衝突中陷入艱難處境。

    根據《法新社》報導，據南韓和西方情報機構稱，北韓已向俄羅斯派遣數千名士兵，支持其對烏克蘭的入侵。北韓官媒《朝中社》（KCNA）指出，金正恩1日讚揚在「異鄉」作戰的官兵，祝賀他們「英勇」捍衛國家榮譽，並誇讚他們「勇敢」。

    《朝中社》引述金正恩的話說「在舉國歡慶新年之際，我更加想念你們，你們此刻仍在異鄉的戰場上英勇作戰，你們身後是平壤和莫斯科。」

    金正恩讚揚士兵們鞏固了與俄羅斯的「不可戰勝的同盟」，並號召他們為兄弟般的「俄羅斯人民而戰」。

    金正恩也暗示今年將有更多海外行動，強調士兵將在海外戰場上取得非凡成就。

    南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（音譯）指出，向俄羅斯部署兵力，或更廣泛的海外軍事行動及合作，已成為北韓官方國防政策的一部分。

    林乙哲補充說，北韓官媒報導表明，金正恩還可以利用民族主義情緒，向民眾宣傳軍隊部署帶來的經濟和軍事利益。

    《法新社》稱實際報導顯示，北韓軍隊在俄烏衝突中處境艱難。根據南韓情報部門和2名被烏克蘭俘虜的北韓士兵的證詞，北韓士兵被命令自殺而非被俘虜。

    這2名北韓士兵自2025年1月在戰場上受傷後，一直被烏克蘭扣押，他們表示希望叛逃到南韓。

