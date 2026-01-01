都是他！ 2014年到2025年習近平新年談話 「樣貌變化」曝光

網友分享習近平10多年來樣貌變化。（取自X）

中國國家主席習近平昨（31）日在新年前夕發表談話，再次強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。在X平台上，有網友分享2014年到2025年，習近平每年發表談話時的面貌截圖，不少網友酸「怎麼老是他？」、「根本是皇帝了」。還有網友發現，2023年和2024年習近平看似心事重重，笑容完全從臉上消失。

習近平自2012掌權至今，已超過10年，有網友今日在X上整理出自2014年到2025年，習近平每年發表談話時的樣貌變化圖。可見隨著年紀漸長，習近平原先一頭烏黑的頭髮，已漸漸被白絲取代，樣貌肉眼可見的老化。

有趣地是，不少網友指出，習近平過去發表談話時都帶著笑容，尤其在疫情期間三年間表情看似特別高興，然而在2023年與2024年，笑容完全消失，不過也馬上有網友指出只是截圖時間點不同而已。

另外還有不少網友酸：「為啥每次跨年都這男的講話」、「某種意義上就是皇帝了」、「可能還要看10年」、「越活越年輕，換器官了？」、「準備講到150歲」、「獨裁了12年，天啊」、「起碼幹到2100年」、「還有幾十次要看呢」。

