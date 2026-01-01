為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    相當於人類140歲！ 全世界現存最長壽「貓瑞」年滿30歲

    2026/01/01 15:44 即時新聞／綜合報導
    英國的短毛玳瑁貓佛洛西（Flossie），在上月底迎接30歲，持續穩坐「全世界現存最長壽貓咪」的寶座。（圖擷取自「Guinness World Records」YouTube）

    英國的短毛玳瑁貓佛洛西（Flossie），在上月底迎接30歲，持續穩坐「全世界現存最長壽貓咪」的寶座。（圖擷取自「Guinness World Records」YouTube）

    多數家貓的平均壽命，落在15至20歲之間，不過在英國的短毛玳瑁貓「佛洛西」（Flossie），在上月29日迎接30歲生日，相當於人類的140歲，持續穩坐金氏世界紀錄「全世界現存最長壽貓咪」（world's oldest living British Shorthair tortoiseshell cat）的寶座，消息引發各國愛貓人士關注。

    綜合外媒報導，佛洛西於1995年出生在英國默西塞德郡（Merseyside）一間醫院附近的流浪貓群中，後來被院方工作人員收養，但第1任飼主與牠相伴10年後去世，於是被交由飼主妹妹接手照顧長達14年，直到妹妹因病離世。報導指出，佛洛西第3任飼主是前任飼主的兒子，但對方考量到牠年事已高且照護不易，於是尋求相關機構協助。

    後來佛洛西被送往英國動物慈善組織「貓咪保護協會」（Cats Protection）安置，獲得完善照顧的佛洛希，健康狀態穩定，更在2022年11月，以26歲又316天的年齡，被金氏世界紀錄認證為全世界現存最長壽貓咪，若換算成人類年齡，牠相當於120歲的人瑞，並在獲得認證後不久，被擁有豐富照護高齡貓經驗的格林（Vicki Green）領養。

    格林透露，自己決定帶佛洛西回家頤養天年時，佛洛西雙耳已失聰且視力衰退，讓不少人擔憂牠僅剩幾個月的壽命，沒想到佛洛西很快就適應新環境，至今身體狀況仍相當不錯，每天保持著非常規律的作息，包含吃飯、睡覺，偶爾還會陪人玩耍，生活可說非常愜意，「牠雖然看不清也聽不見，但對生活的熱情絲毫未減。」

    此外，佛洛西雖是金氏世界紀錄資料紀錄的長壽貓咪之一，但牠目前並不是最長壽的那隻。根據金氏世界紀錄官網介紹，「史上最長壽貓咪」（oldest cat who ever lived）的紀錄保持者，是生前住在美國德州、名為「奶油泡芙」（Creme Puff）的虎斑貓，牠出生於1967年8月3日，直到2005年8月6日過世，享年38歲又3天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播