相當於人類140歲！ 全世界現存最長壽「貓瑞」年滿30歲

相當於人類140歲！ 全世界現存最長壽「貓瑞」年滿30歲2026/01/01 15:44 即時新聞／綜合報導
英國的短毛玳瑁貓佛洛西（Flossie），在上月底迎接30歲，持續穩坐「全世界現存最長壽貓咪」的寶座。（圖擷取自「Guinness World Records」YouTube）
多數家貓的平均壽命，落在15至20歲之間，不過在英國的短毛玳瑁貓「佛洛西」（Flossie），在上月29日迎接30歲生日，相當於人類的140歲，持續穩坐金氏世界紀錄「全世界現存最長壽貓咪」（world's oldest living British Shorthair tortoiseshell cat）的寶座，消息引發各國愛貓人士關注。
綜合外媒報導，佛洛西於1995年出生在英國默西塞德郡（Merseyside）一間醫院附近的流浪貓群中，後來被院方工作人員收養，但第1任飼主與牠相伴10年後去世，於是被交由飼主妹妹接手照顧長達14年，直到妹妹因病離世。報導指出，佛洛西第3任飼主是前任飼主的兒子，但對方考量到牠年事已高且照護不易，於是尋求相關機構協助。
後來佛洛西被送往英國動物慈善組織「貓咪保護協會」（Cats Protection）安置，獲得完善照顧的佛洛希，健康狀態穩定，更在2022年11月，以26歲又316天的年齡，被金氏世界紀錄認證為全世界現存最長壽貓咪，若換算成人類年齡，牠相當於120歲的人瑞，並在獲得認證後不久，被擁有豐富照護高齡貓經驗的格林（Vicki Green）領養。
格林透露，自己決定帶佛洛西回家頤養天年時，佛洛西雙耳已失聰且視力衰退，讓不少人擔憂牠僅剩幾個月的壽命，沒想到佛洛西很快就適應新環境，至今身體狀況仍相當不錯，每天保持著非常規律的作息，包含吃飯、睡覺，偶爾還會陪人玩耍，生活可說非常愜意，「牠雖然看不清也聽不見，但對生活的熱情絲毫未減。」
此外，佛洛西雖是金氏世界紀錄資料紀錄的長壽貓咪之一，但牠目前並不是最長壽的那隻。根據金氏世界紀錄官網介紹，「史上最長壽貓咪」（oldest cat who ever lived）的紀錄保持者，是生前住在美國德州、名為「奶油泡芙」（Creme Puff）的虎斑貓，牠出生於1967年8月3日，直到2005年8月6日過世，享年38歲又3天。
Flossie, the world's oldest living cat, turned 30 today— Dexerto （@Dexerto） December 29, 2025
Despite her age, she wakes up early for breakfast, then spends the day napping and playing pic.twitter.com/63vP9AJKWu
???? Meet Flossie — the oldest living cat on the planet turns 30 today— NEXTA （@nexta_tv） December 29, 2025
Flossie was born on 29 December 1995 — which makes her roughly 140–150 human years old in cat-to-human age conversion.
She has long been listed in the Guinness World Records for her exceptional longevity.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe