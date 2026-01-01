相當於人類140歲！ 全世界現存最長壽「貓瑞」年滿30歲

英國的短毛玳瑁貓佛洛西（Flossie），在上月底迎接30歲，持續穩坐「全世界現存最長壽貓咪」的寶座。（圖擷取自「Guinness World Records」YouTube）

多數家貓的平均壽命，落在15至20歲之間，不過在英國的短毛玳瑁貓「佛洛西」（Flossie），在上月29日迎接30歲生日，相當於人類的140歲，持續穩坐金氏世界紀錄「全世界現存最長壽貓咪」（world's oldest living British Shorthair tortoiseshell cat）的寶座，消息引發各國愛貓人士關注。

綜合外媒報導，佛洛西於1995年出生在英國默西塞德郡（Merseyside）一間醫院附近的流浪貓群中，後來被院方工作人員收養，但第1任飼主與牠相伴10年後去世，於是被交由飼主妹妹接手照顧長達14年，直到妹妹因病離世。報導指出，佛洛西第3任飼主是前任飼主的兒子，但對方考量到牠年事已高且照護不易，於是尋求相關機構協助。

請繼續往下閱讀...

後來佛洛西被送往英國動物慈善組織「貓咪保護協會」（Cats Protection）安置，獲得完善照顧的佛洛希，健康狀態穩定，更在2022年11月，以26歲又316天的年齡，被金氏世界紀錄認證為全世界現存最長壽貓咪，若換算成人類年齡，牠相當於120歲的人瑞，並在獲得認證後不久，被擁有豐富照護高齡貓經驗的格林（Vicki Green）領養。

格林透露，自己決定帶佛洛西回家頤養天年時，佛洛西雙耳已失聰且視力衰退，讓不少人擔憂牠僅剩幾個月的壽命，沒想到佛洛西很快就適應新環境，至今身體狀況仍相當不錯，每天保持著非常規律的作息，包含吃飯、睡覺，偶爾還會陪人玩耍，生活可說非常愜意，「牠雖然看不清也聽不見，但對生活的熱情絲毫未減。」

此外，佛洛西雖是金氏世界紀錄資料紀錄的長壽貓咪之一，但牠目前並不是最長壽的那隻。根據金氏世界紀錄官網介紹，「史上最長壽貓咪」（oldest cat who ever lived）的紀錄保持者，是生前住在美國德州、名為「奶油泡芙」（Creme Puff）的虎斑貓，牠出生於1967年8月3日，直到2005年8月6日過世，享年38歲又3天。

Flossie, the world's oldest living cat, turned 30 today



Despite her age, she wakes up early for breakfast, then spends the day napping and playing pic.twitter.com/63vP9AJKWu — Dexerto （@Dexerto） December 29, 2025

???? Meet Flossie — the oldest living cat on the planet turns 30 today



Flossie was born on 29 December 1995 — which makes her roughly 140–150 human years old in cat-to-human age conversion.



She has long been listed in the Guinness World Records for her exceptional longevity.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA （@nexta_tv） December 29, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法