    國際

    奇葩！被美軍追捕兩週 油輪船員竟「手繪俄國國旗」想嚇阻

    2026/01/01 11:04 編譯陳成良／綜合報導
    遭美軍在海上追捕長達2週的油輪「貝拉一號」（Bella 1）。為躲避美方登檢，船員竟在船身手繪粗糙的俄羅斯國旗試圖「碰瓷」尋求保護。圖為該船於2025年3月拍攝的航行畫面。（路透資料照）

    遭美軍在海上追捕長達2週的油輪「貝拉一號」（Bella 1）。為躲避美方登檢，船員竟在船身手繪粗糙的俄羅斯國旗試圖「碰瓷」尋求保護。圖為該船於2025年3月拍攝的航行畫面。（路透資料照）

    美國川普政府對委內瑞拉實施的海上封鎖行動，上演了一齣荒謬的「偽裝記」。美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘名為「貝拉一號」（Bella 1）的老舊生鏽油輪，因涉嫌運送受制裁石油遭美國海岸防衛隊追捕長達兩週。為了擺脫美軍，船員竟突發奇想，在船身上用油漆「手繪」了一面粗糙的俄羅斯國旗，試圖藉此主張受俄國保護，以此「欺敵」戰術阻撓美軍強行登檢。

    一名熟悉內情的美國官員透露，海岸防衛隊人員在距離該船約800公尺處進行跟監時，發現船體外殼赫然出現了一幅畫工拙劣的俄羅斯國旗圖案。美方研判，這顯然是船員在絕望中試圖利用俄羅斯的地緣政治影響力，讓美軍在執行扣押時面臨更複雜的法律與外交風險。

    這艘「貝拉一號」原本懸掛蓋亞那（Guyana）國旗，但美方官員指出該註冊已無效，目前在航運資料庫中顯示為「國籍不明」。自2025年12月21日該船在加勒比海突然調頭拒絕攔檢以來，便一路向大西洋公海逃竄。

    美軍準備強行登船 需動用特種部隊

    報導指出，由於該船持續拒絕停船，若白宮下令強行扣押，一般巡邏隊可能無法勝任，必須出動具備反恐與高風險登船經驗的「海上特別反應小組」（MSRT）。儘管這面「手繪國旗」法律效力存疑，但確實讓行動變得棘手。

    這場海上追逐戰源於川普下令對委內瑞拉實施石油禁運與封鎖。華府認為切斷委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的經濟命脈，是推翻其政權的最佳途徑。美國財政部週三也進一步加碼，制裁了4家石油公司與4艘油輪，其中部分船隻懸掛香港、幾內亞與巴拿馬旗幟，顯示美方正全面收緊對委內瑞拉的包圍網。

