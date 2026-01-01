為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澳洲海灘元旦悲劇！1女子遭捲入海浪後身亡 1男子失蹤

    2026/01/01 11:19 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名女子在澳洲馬魯布拉海灘被海浪捲入大海。圖為巨浪拍打馬魯布拉海灘岬角。（美聯社）

    1名女子在澳洲馬魯布拉海灘被海浪捲入大海。圖為巨浪拍打馬魯布拉海灘岬角。（美聯社）

    澳洲元旦發生悲劇，1名女子1日凌晨在雪梨海灘被海浪捲入大海後死亡，還有1名男子失蹤。

    根據《衛報》報導，澳洲緊急救援部門1日凌晨4時左右接獲報警稱，有人在雪梨馬魯布拉（Maroubra）海灘被海浪捲入大海，隨即趕往現場。

    新南威爾斯州警方表示，1名25歲女子被海浪擊中，落入潮汐岩池，隨後又被海浪捲入大海。

    新南威爾斯州警方和救護車服務部門立即展開搜尋，並在凌晨5點左右發現1名女性的遺體。警方說尚未完成正式身分確認，但初步判斷遺體就是失蹤女子。

    雪梨庫吉（Coogee）海灘同日也展開搜尋行動，尋找另1名據信在水中失蹤的游泳者。緊急救援部門早上6點接到報警稱，1名據信20多歲男子在水中遇險。

    澳洲衝浪救生協會新南威爾斯州值班官員希南（Ben Heenan）表示，當時有4人決定去海灘晨泳，由於海浪很大，他們被強勁離岸流捲走。1名休假警官和2名休假衝浪救生員立即下水施救，其中3人成功返回岸邊，剩餘1人未能返回。

    目前澳洲警方、救護車、衝浪救生隊都已加入搜救行動。

    值得注意的是，澳洲氣象局已對新南威爾斯州大部分海岸線發布危險海浪警告。氣象局強調，預計1日的海浪將對划船和游泳等沿海活動構成危險。

    澳洲警方海事指揮部也建議民眾避免下水，和避免在易受海浪影響的區域附近行走。

    圖
    圖
