新聞自由黑暗年！全球128記者喪命 中國蟬聯最大監獄關押143人

圖說： 2025年全球共有128名記者遇害，其中加薩走廊戰火最為慘烈。圖為加薩記者工會於2025年8月26日發起示威，大批媒體工作者走上街頭，悼念在以色列空襲中殉職的同業。（法新社）

2025年對全球新聞工作者而言，是充滿血腥與恐懼的一年。國際記者聯盟（IFJ）1日發布年度報告指出，去年全球共有128名記者及媒體工作者遇害，這數字比2024年還高。IFJ秘書長貝朗格（Anthony Bellanger）形容，這不僅是統計數據，更是對媒體同業發出的「全球紅色警報」。

加薩成殺戮戰場 單一地區56死

報告顯示，超過半數的遇害事件發生在中東地區，其中巴勒斯坦領土（加薩走廊）的情況最為駭人。隨著以色列與哈瑪斯的戰爭持續延燒，2025年當地共有56名媒體專業人員喪生。貝朗格痛心表示：「我們從未見過像這樣的情況：在如此短的時間、如此小的區域內，竟有這麼多人死亡。」

除了中東，葉門、烏克蘭、蘇丹、秘魯與印度等地，也都有記者在採訪線上犧牲。貝朗格強烈譴責針對記者的攻擊者往往「有罪不罰」（impunity），並警告若缺乏正義，將變相鼓勵殺害記者的惡行繼續猖獗。

中國蟬聯最大監獄 關押143人

在監禁記者方面，情況同樣惡化。IFJ指出，目前全球共有533名記者身陷囹圄，此數字在過去5年內翻了一倍以上。其中，中國再次蟬聯「全球最大記者監獄」的惡名，共有143名記者被關押，範圍涵蓋香港。報告特別點出，西方國家多次批評香港當局利用國安法壓制異議聲音，導致新聞自由蕩然無存。

值得注意的是，由於統計方法不同（IFJ納入意外死亡），IFJ公佈的死亡人數通常高於其他組織。例如「無國界記者組織」（RSF）統計今年有67名記者因公殉職，聯合國教科文組織（UNESCO）的數據則為93人。但無論採用何種標準，2025年對新聞自由而言，無疑是極為黑暗的一頁。

