海上獵殺再添3亡魂！美軍擊沉運毒船隊 累計110人喪命

美軍南方司令部31日發布影片，顯示在國際水域對3艘疑似運毒船組成的船隊發動攻擊，船隻遭擊中後爆炸起火。（翻攝自US Southern Command X平台）

美國在拉丁美洲海域的「反毒戰爭」手段日益激進。美軍南方司令部（US Southern Command）週三宣佈，在國際水域對一支由3艘疑似運毒船組成的「船隊」發動空襲，造成至少3人死亡。這使得自今年9月川普政府發起海上掃毒行動以來，累計死亡人數已突破110人。

美軍南方司令部在社群平台X上發布了攻擊影片，畫面顯示3艘船隻在海上結伴航行，隨後遭一連串爆炸擊中。軍方聲明指稱，這些船隻是由「指定恐怖組織」運作，並將船上人員定性為「毒品恐怖份子」（Narco-terrorists）。

聲明詳述攻擊過程：「首艘船上的3名毒品恐怖份子在第一波交戰中被擊斃。其餘兩艘船上的恐怖份子則跳海逃生，隨後這兩艘船也在後續攻擊中被擊沉。」美軍表示已通知海岸防衛隊啟動搜救系統，但未進一步透露跳海者的生死下落。此次攻擊的確切地點尚未公佈，但此前的類似行動多發生在加勒比海或東太平洋。

人權團體批：形同法外處決

自9月以來，美軍已執行超過30次類似打擊，但至今鮮少提供目標船隻確切涉及販毒的具體證據。國際法專家與人權團體警告，這些目標通常是不具備即時軍事威脅的平民，美軍在非戰爭狀態下直接發動致命攻擊，恐構成「法外處決」（Extrajudicial killings）。

外界分析，這是美國總統川普對委內瑞拉左派總統馬杜羅（Nicolas Maduro）極限施壓的一環。川普指控馬杜羅親自經營毒品卡特爾，馬杜羅則反擊華府意圖藉此奪取委內瑞拉的石油資源並推翻其政權。

