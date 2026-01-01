血案陰影未散 雪梨跨年「重兵戒備」 和平字樣照亮港灣

澳洲雪梨1日施放煙火。（路透）

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。這起悲劇過後，雪梨以和平訊息迎接新年，投射關於和平的文字與圖片，而警方也加強安保，以確保民眾安全。

根據英國廣播公司的報導，每年有成千上萬的人聚集在雪梨港觀看著名煙火表演。相關照片顯示，警方持槍在人群中巡邏。

新南威爾斯州警方表示，雪梨有超過2500名警員執勤，部分警員獲准攜帶高級武器。在活動舉辦前，新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）曾警告，有些人可能會覺得這一幕「令人不安」，因為警察攜帶人們以前從未見過的槍支和武器。

柯民思補充，對此並不感到抱歉，新南威爾斯州希望社區居民能夠安全生活。

在警方加強安保同時，「和平」和「團結」字樣被投射到雪梨海港大橋上，表達人們對和平的渴望。象徵和平的白光也被投射到牆上，還有猶太燭台圖被投射到橋墩上，表達對猶太社區的聲援。

英國遊客喬（Joe）和露西（Lucy）表示，警方加強巡邏讓他們感到安心。這對夫婦特意安排澳洲之旅，以便趕上煙火表演。槍擊事件發生時，他們正在墨爾本。

喬說「我們之前很擔心來這裡過新年。但我們最近在新聞上看到會增加警力，應該會更安全一些。」

另外在靠近雪梨海港大橋的巴蘭加魯（Barangaroo）天文台山 （Observatory Hill）的比利時遊客海倫（Hélène）也說，人們「不能生活在恐懼之中」。

猶太燭台圖被投射到澳洲雪梨海港大橋的橋墩上。（歐新社）

