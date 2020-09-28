中國人假投資真移民 日本政府徹查「500萬日圓公司」

日本政府調查發現，近2年內有多達至少7000家在日本新成立的公司，其代表（社長）登記為「居住在中國」。（法新社檔案照）

日本「產經新聞」2025年12月31日獨家報導，日本政府調查發現，近2年內有多達至少7000家在日本新成立的公司，其代表（社長）登記為「居住在中國」。這類公司多半以最低門檻500萬日圓（約100萬台幣）成立，被質疑並非真正經商，而是為了取得有「社長簽證」之稱的「經營管理簽證」，藉此獲取日本長期居留權與社會福利。

報導指出，日本法務省與出入國在留管理廳（簡稱入管廳）的資料顯示，從2023年12月至2024年11月，全日本共有4萬4224家登記資本額500萬日圓的公司成立，其中社長居住地填寫為中國的企業約7000家。

根據日本現行法律，外國人要在日本創業並取得「經營管理簽證」，必須滿足「資本額500萬日圓以上」或「聘僱2名以上正職員工」等條件。然而，許多中國申請人利用這個門檻，透過代辦機構在日本設立空殼公司，人卻持續待在中國，僅將公司做為申請簽證的跳板。

這類被稱為「社長簽證」的居留資格之所以受到青睞，主因在於其具備「性價比」極高的移民特性。持有該簽證的人士不僅能長期居留日本，其配偶與子女也能隨同移居，並享有日本完善的醫療、教育與年金制度。

調查發現，部分申請者在取得簽證後，並未實際進行業務開發，僅是為了讓家屬在日本就醫或就學。這種「福利套利」行為引發日本輿論不滿，認為此舉將拖垮日本的社保體系，也違背引進外國人才促進經濟的本意。

對此，日本政府已採取行動。入管廳去年8月公布修正草案，將取得「經營管理簽證」的資本額門檻，從現行的500萬日圓，大幅提高至6倍的3000萬日圓（約600萬台幣）。此外，新法也要求公司必須有實際的營運據點，而非僅為虛擬辦公室。入管廳強調，此舉是為了防堵特定國籍人士濫用制度，確保在留資格能發放給真正有志於在日本發展事業、對日本經濟有貢獻的外國創業者。

入管廳已於2025年10月16日正式實施修正後的經營管理簽證規範。日本媒體發現，在新制實施前，市場曾出現一波搶搭末班車的風潮。日本政府強調，未來將持續清查已設立的「500萬日圓公司」，若經查無實質營運證據，將在簽證續簽時予以拒絕，以抑制中國人透過「假投資、真移民」湧入日本的趨勢。

