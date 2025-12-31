川普揮關稅大棒 這國對美出口不降反升意外成贏家

川普的「對等關稅」震撼全球，墨西哥卻成為意外贏家。（路透）

華爾街日報報導，當美國總統川普2025年初開始提高關稅時，經濟學家憂心以出口為導向的墨西哥將遭遇毀滅性打擊，然而，墨國最終成為美國高關稅下的意外贏家，2025年美墨之間的貨物貿易有望達9000億美元，創下最新紀錄。

報導說，墨西哥的最終關稅低於多數其他國家，墨國仍擁有川普關稅措施前的所有優勢：鄰近美國、成本低廉的製造業，以及受損但依然完整的美加墨自由貿易協定。

根據墨國政府數據，儘管出口美國的汽車、鋼鋁面臨高關稅，2025年前11月墨西哥對美製造業出口年增近9%，汽車產業對美出口下跌近6%，但其他製造產品的出口激增17%。

Gramercy基金管理公司主權研究主管埃克蘇姆（Kathryn Exum）表示，墨國央行預期，2025年其GDP年增0.3%，雖然疲軟，但遠高於分析師預期的萎縮1%。

報導說，近岸公司（The Nearshore Co.）的經歷說明了墨西哥是如何在川普的貿易戰中逃過一劫。這家公司透過其18家工廠組成的網絡，協助外國製造商在墨西哥生產輸美產品。

共同執行長亨里森（Jorge Gonzalez Henrichsen）指出，川普4月2日「解放日」以告示牌列出各國「對等關稅」，結果墨西哥不在其中，「事實上，這是我們的解放日」。他的客戶認定，墨西哥比許多其他美國貿易夥伴、包括亞洲的競爭對手，處境好很多。

墨西哥還克服對「殭屍」美加墨協定的疑慮，亦即該協定雖然存在，但受到單邊關稅的破壞。如今，在該協定下，墨西哥近85%的出口仍享有免關稅待遇。

墨西哥仍面臨一個世代以來的最高關稅：汽車中的非美零組件被課徵25%關稅，鋼鋁最高50%關稅，以及不符合美加墨協定的出口商品課徵25%關稅。

但包括中國在內的競爭對手面臨更高關稅。根據賓州大學華頓商學院預算模型（Penn Wharton Budget Model），墨西哥實際關稅為4.7%，中國則為37.1%，全球整體關稅實際為10%。該數據反映了所有層面的稅收、扣除、抵免與豁免。

