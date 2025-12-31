智庫學者：基於軍事能力和地緣政治因素 中國仍不具備攻台條件

中共解放軍舉行環台軍演，2025年12月30日使用長程多管火箭（遠火）在台灣北部海域實彈射擊。（路透）

《法廣》報導，中國在2025年12月月底發動環台軍演，包括模擬對台灣港口的封鎖和實彈射擊，但東南亞智庫「亞洲中心」（Asia Centre）主席、法籍學者狄梅利奧（Jean-François Di Meglio）接受法國《BFM電視台》訪問表示，北京目前尚不具備能夠入侵台灣的條件。

狄梅利奧表示，中國這些軍演在一定程度上是早已計畫好的，遺憾的是，這已經變成了1種「常態」，今年春季中國舉行第一輪渡台軍演時就已發布過相關預告，這輪軍演被編號為「第一號」，後續還會有其他軍演，人們本就預期會有新的軍演。

狄梅利奧指出，真正值得關注的問題是，為什麼中國沒有更早地進行新一輪軍演？中國內部政治權力與軍事權力之間的關係非常複雜。從近期的清洗行動可以看出，習近平對軍隊內部狀況可能並不滿意（例如，負責包括台灣在內的東部戰區司令在2025年10月被撤換），這是否為第二輪軍演被推遲的原因，他並不清楚。但無論如何，在當前美國因素和日本首相高市早苗2025年11月的「台灣有事」發言的背景下，這樣的「藉口」實在太好，北京幾乎不可能不發動第二輪軍演。

狄梅利奧說，透過這些軍演，中國一方面展示了自身實力，另一方面也暴露了其能力的局限性，這些局限既是軍事能力上的，也是地緣政治層面的。

中國每一次軍演的強度都在升級，但最終都會碰到1個明確的現實：無論是對台灣進行登陸作戰、對島嶼實施全面封鎖，還是任何類似行動（至今都從未發生過），在當前條件下，技術上都是不可行的，等到哪一天他們真的這麼做了，才能說明他們具備這種能力，而他們之所以今天沒有這麼做，正是因為他們還不具備這種能力。

第二個則是地緣政治因素。如果中國採取更進一步的行動，剛剛再次宣布將向台灣出售武器的美國，以及在高市早苗領導下日益強硬表態的日本，都會有所反應。同時，外界也可以期待國際社會，尤其是西方民主國家，會採取某種行動，因為台灣一旦發生任何重大變故，都會從根本上打破現有的世界秩序。

