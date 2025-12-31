為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    報復川普旅行禁令 馬利、布吉納法索禁美國公民入境

    2025/12/31 19:38 中央社
    非洲西部國家馬利與布吉納法索為報復美國川普政府將其公民列入全面禁止入境名單，因此宣布對美國公民實施相同入境禁令。圖為馬利軍政府領袖戈伊塔。（歐新社檔案照）

    非洲西部國家馬利與布吉納法索為報復美國川普（Donald Trump）政府將其公民列入全面禁止入境名單，因此宣布對美國公民實施相同入境禁令。

    法新社報導，白宮16日宣布將旅行禁令名單擴大至近40國，以防堵「意圖威脅」美國人的外國人士入境。

    除了馬利和布吉納法索，新入列的還有中東的敘利亞，幾個非洲最窮國如尼日、獅子山和南蘇丹，以及巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）護照持有人。

    馬利外交部在聲明中表示，「針對美國當局對於欲入境美國的馬利公民實施的條件和要求」，馬利也對美國公民採取相同措施，且「立即生效」。

    巴馬科（Bamako，馬利首都）並對美方「在毫無事先諮商下做出如此重要決定」表示「遺憾」。

    布吉納法索外交部同樣透過聲明表示，他們正在對美國公民實施「對等簽證措施」。

    馬利和布吉納法索皆由軍政府統治，並與尼日共組沙赫爾國家聯盟（Confederation of Sahel States）。尼日尚未正式宣布對美國旅行禁令實施任何反制措施，但尼日通訊社上週引述1名外交界消息人士報導，相關措施已經決定。

