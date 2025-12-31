全球最早迎接2026新年 紐西蘭天空塔璀璨花火打頭陣！

紐西蘭率先迎新年，奧克蘭天空塔施放煙火秀打頭陣。（圖翻攝自YT：SkyCity Auckland）

揮別2025，新的一年到來！世界各國多個大城市舉辦的跨年活動接力登場。紐西蘭是全球最早迎接新年的國家，台灣時間晚間7點，北島大城奧克蘭的天空塔（Sky Tower）的煙火秀率先為2026年拉開序幕。

紐西蘭

台灣時間晚間7點，紐西蘭率先告別2025，在總高度有328公尺的奧克蘭天空塔施放整整5分鐘、號稱「南半球最高」的璀璨煙火。據了解，這場煙火秀從天空塔上的3個發射點同時施放，以360度環繞的方式發射總計3500枚、重逾500公斤的煙火，搭配雷射燈光秀和動畫，照亮整片夜空。

請繼續往下閱讀...

澳洲

台灣時間晚間9點，澳洲將迎來2026，這次首都雪梨的跨年活動與往年不一樣，除了煙火秀，台灣時間晚間8點，雪梨將默哀悼念本月14日發生在邦代海灘（Bondi Beach）針對猶太族群槍擊案中遇害的15名死者，屆時雪梨海港大橋將亮起象徵和平與團結的白光，雪梨政府邀請民眾打開手機手電筒，將光束投射到海港上空，以此表達對猶太社區和遇害者的聲援。

緊接著就是享譽全球的雪梨煙火秀，這次雪梨舉辦的煙火秀一樣有2場，一場是台灣時間傍晚6點的「家庭版」煙火，對於不想熬夜的家庭來說，這個時間點的煙火秀頗受歡迎；再來就是台灣時間晚間9點的主要煙火秀，絢爛花火將從海港大橋、雪梨歌劇院和其他地標同步燃放。

澳洲雪梨已於台灣時間傍晚6點先施放「家庭版」跨年煙火，讓不想熬夜的民眾提前感受跨年氛圍。（歐新社）

