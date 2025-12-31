文攻接力軍演》共軍自爽喊「飽和滅殺」博主誇口3分鐘摧毀海馬士

中國解放軍東部戰區31日再度釋出影片《奪權殺招》，喊稱「招招制敵，殺氣騰騰」。（翻攝自微博）

中國解放軍發動代號「正義使命-2025」環台軍演，除實體兵力壓境，宣傳系統的「文攻」力道也同步加強。解放軍東部戰區31日發布最新宣傳影片《奪權殺招》，以「飽和滅殺」、「致盲毀殺」等聳動字眼對台恫嚇；此外，針對美國日前批准對台110億美元軍售案，中國軍事博主更誇口稱，共軍的PCH-191長程火箭砲性能碾壓美製「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，揚言在3分鐘內就能摧毀台軍目標。

發布《奪權殺招》影片 用詞殺氣騰騰

東部戰區31日透過微博等平台釋出這支長約54秒的影片，內容剪輯了共軍戰機起飛、軍艦航行及飛彈發射的畫面。影片配文極具威脅性，列出「遠空狙殺、時敏點殺、飽和滅殺、致盲毀殺」等4種戰術，並總結為「招招制敵，殺氣騰騰」。

除了影片，共軍宣傳部門還製作了一系列題為「正義之盾」、「正義之箭」、「正義之錘」及「正義之馬」的宣傳海報，試圖將侵略性的軍演包裝為「懲獨遏美」的必要行動，持續對台灣社會進行認知作戰。

由於美國日前宣布出售台灣價值110億美元（約新台幣3443億元）的軍備，其中包含在烏俄戰場成名的「海馬士」多管火箭系統，這顯然觸動了北京敏感神經。騰訊網軍事博主「河東三叔」發文聲稱，共軍此次演習主力PCH-191箱式火箭砲，有效射程在130至500公里之間，遠優於海馬士的射程。

該文章分析稱，海馬士從部署、發射到撤收約需5至10分鐘，而PCH-191發射後僅需約3分鐘即可命中目標。文章宣稱，若解放軍透過無人機與雷達取得情報優勢，台灣的海馬士系統將在「展開過程中就被摧毀」。

這類刻意將PCH-191與海馬士進行「紙上數據對比」的言論，顯然是針對美國近期對台軍售的輿論反擊。分析指出，共軍一方面透過東部戰區發布「殺氣騰騰」的官方影片展示硬實力，另一方面則藉由網路輿論貶低美製裝備效能，這種「文攻武嚇」雙管齊下的認知作戰手法，旨在試圖抵銷美方軍援對台灣防衛信心的提升，並對台灣社會施加心理壓力。

