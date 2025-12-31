為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    文攻接力軍演》共軍自爽喊「飽和滅殺」博主誇口3分鐘摧毀海馬士

    2025/12/31 18:04 編譯陳成良／綜合報導
    中國解放軍東部戰區31日再度釋出影片《奪權殺招》，喊稱「招招制敵，殺氣騰騰」。（翻攝自微博）

    中國解放軍東部戰區31日再度釋出影片《奪權殺招》，喊稱「招招制敵，殺氣騰騰」。（翻攝自微博）

    中國解放軍發動代號「正義使命-2025」環台軍演，除實體兵力壓境，宣傳系統的「文攻」力道也同步加強。解放軍東部戰區31日發布最新宣傳影片《奪權殺招》，以「飽和滅殺」、「致盲毀殺」等聳動字眼對台恫嚇；此外，針對美國日前批准對台110億美元軍售案，中國軍事博主更誇口稱，共軍的PCH-191長程火箭砲性能碾壓美製「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，揚言在3分鐘內就能摧毀台軍目標。

    發布《奪權殺招》影片 用詞殺氣騰騰

    東部戰區31日透過微博等平台釋出這支長約54秒的影片，內容剪輯了共軍戰機起飛、軍艦航行及飛彈發射的畫面。影片配文極具威脅性，列出「遠空狙殺、時敏點殺、飽和滅殺、致盲毀殺」等4種戰術，並總結為「招招制敵，殺氣騰騰」。

    除了影片，共軍宣傳部門還製作了一系列題為「正義之盾」、「正義之箭」、「正義之錘」及「正義之馬」的宣傳海報，試圖將侵略性的軍演包裝為「懲獨遏美」的必要行動，持續對台灣社會進行認知作戰。

    由於美國日前宣布出售台灣價值110億美元（約新台幣3443億元）的軍備，其中包含在烏俄戰場成名的「海馬士」多管火箭系統，這顯然觸動了北京敏感神經。騰訊網軍事博主「河東三叔」發文聲稱，共軍此次演習主力PCH-191箱式火箭砲，有效射程在130至500公里之間，遠優於海馬士的射程。

    該文章分析稱，海馬士從部署、發射到撤收約需5至10分鐘，而PCH-191發射後僅需約3分鐘即可命中目標。文章宣稱，若解放軍透過無人機與雷達取得情報優勢，台灣的海馬士系統將在「展開過程中就被摧毀」。

    這類刻意將PCH-191與海馬士進行「紙上數據對比」的言論，顯然是針對美國近期對台軍售的輿論反擊。分析指出，共軍一方面透過東部戰區發布「殺氣騰騰」的官方影片展示硬實力，另一方面則藉由網路輿論貶低美製裝備效能，這種「文攻武嚇」雙管齊下的認知作戰手法，旨在試圖抵銷美方軍援對台灣防衛信心的提升，並對台灣社會施加心理壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播