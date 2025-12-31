為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中方態度消極 日本經貿團訪中行程延期

    2025/12/31 17:54 駐日特派員林翠儀／東京31日報導
    日中關係惡化，日本企業界高層原本預定1月率約200人訪問中國，但因中方態度消極，訪中團的行程已確定延期。

    日本產經新聞報導，由日中經濟協會、經團連（日本經濟團體聯合會）與日本商工會議所高層組成的經貿代表團，原定1月訪問北京，但有多名相關人士透露，由於日本經貿代表團要求與中方領導層會面，而中方並未給出明確回應，訪中行程已確定延期。

    日本企業界高層從1975年起，除新冠疫情期間中斷外，基本上維持每年訪中一次的慣例。此次延期，是繼2012年日本將尖閣諸島收歸國有、日中關係惡化以來，再度出現訪中行程被迫延期的情況。

    報導指出，原本計畫由日中經協會長、現任日本製鐵顧問的進藤孝生，經團連會長、日本生命特別顧問筒井義信，以及日本商工會議所會頭、三菱商事顧問小林健等人領軍，率領約200名日本企業高層，於1月20日至23日訪問中國。

    由日本跨黨派國會議員組成的「日中友好議員聯盟」，原本也規劃在國會休會後訪問中國，親中派議員包括自民黨的小淵優子與立憲民主黨的近藤昭一等人，12月曾與中國駐日大使吳江浩接觸，但相關協調並未取得進展，該聯盟的訪中行也沒有進一步消息。

