QUAD成員國駐中大使北京會晤 團結挺台、反對中國軍演

美國、澳洲、印度和日本等四方安全對話（QUAD）成員國的駐中大使，30日在北京會晤， 此舉被視為旨在展現團結和威懾力，反對中國對台灣發動軍演。圖左二為美國駐中大使帕度。（擷取自帕度X平台）

香港《南華早報》報導，在中國解放軍舉行環台軍演之際，美國、澳洲、印度和日本等四方安全對話（QUAD）成員國的駐中大使，30日在北京會晤，強調支持自由、開放的印太地區，此舉被視為旨在展現團結和威懾力。

美國駐中大使帕度（David Perdue）30日在X平台發布4國大使的合照，並加註文字說：「QUAD 是維護自由開放印太地區的一股正向力量，很高興能在北京與QUAD成員國的大使們會面。我們之間的關係依然牢固。」

自2021年以來，QUAD舉行了多次領導人峰會，聚焦於海上安全、基礎建設、以及因應所謂的脅迫行為等議題，雖然並非正式的軍事聯盟，該組織被廣泛視為制衡中國在印太地區日益增強影響力的一股力量。中國官員經常將QUAD稱為「排外集團」和「印太版北約組織（NATO）」，視其旨在遏制中國的崛起。

QUAD在北京大使級會議並非新鮮事。自2024年年中以來，在帕度的前任大使伯恩斯（Nicholas Burns）任內，類似的協調會議就已經舉。有分析人士指出，在中國環台軍演正在進行之際，QUAD成員國的大使舉行並公開會議，似乎意在展現團結和威懾力。

在川普首個總統任期內擔任副總統助理兼南亞和中亞高級主任的柯蒂斯（Lisa Curtis）表示：「QUAD成員國的大使在北京舉行會議的時機意義重大，其目的是在向北京表明，這4國反對中國在台灣附近進行咄咄逼人的實彈演習的立場一致。」

現任華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）印太安全計畫主任的柯蒂斯指出，雖然QUAD成員國駐中大使過去曾在北京會面，但帕度關於此次會議的發文清楚地表明，他希望引起全球對此次會議的關注，以凸顯這4國準備合作因應中國的軍事侵略。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級研究員萊文（Henrietta Levin）表示，隨著北京試圖破壞台海現狀，美國和其夥伴必須明確表達維護台海和平的決心；相反的，川普總統說他對北京的軍演並不擔心，「這實際上是認可和正常化北京的魯莽行為」。

與川普的言行呈鮮明對比的是，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會的共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）發布聲明指出：「中國這些軍演旨在恐嚇台灣及該地區的其他民主國家，並破壞印太地區的和平與穩定。美國與台灣及其他民主國家站在一起，並將繼續與夥伴合作，維護台灣安全，維護自由、開放、穩定的印太地區。」

