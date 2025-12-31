香港今晚不放煙火！ 悼念宏福苑大火罹難者 改請「空中補給」開唱

香港大埔「宏福苑」住宅大樓於11月26日發生奪走至少161條人命的嚴重火災，火勢猛烈吞噬整棟建築（見圖）。為悼念此悲劇的罹難者，香港當局宣布取消今年的維多利亞港跨年煙火秀。（美聯社資料照）

為了悼念一場奪走至少161條人命的嚴重火災，香港著名的維多利亞港跨年煙火秀今年確定缺席。據《美聯社》31日報導，香港將在沒有璀璨煙火的情況下迎接2026年，當局決定取消慶典，改舉辦音樂會，以哀悼11月發生在大埔宏福苑的重大意外。這場悲劇造成至少161人死亡，被指是香港自1948年以來死傷最嚴重的火警。

這起震驚全港的火災發生在11月底，位於新界大埔區的宏福苑住宅大樓當時正進行長達數月的整修工程，外牆搭建了大量竹棚並覆蓋綠色圍網。當局調查指出，安裝在窗戶上的不合格圍網與易燃發泡板，被認為是導致火勢迅速蔓延的關鍵因素。

這場火災造成至少161人不幸罹難，成千上萬的居民被迫搬遷至中繼屋或青年旅館，許多人失去了花費多年積蓄才買下的家園。由於傷亡太過慘重，全城瀰漫哀傷氣氛，香港旅遊發展局因此決定取消標誌性的煙火表演。

改請「空中補給」開唱 燈光秀倒數

雖然沒有煙火，香港旅發局將在週三（31日）晚間於中環舉辦音樂會，邀請來自澳洲的傳奇樂團「空中補給」（Air Supply）及其他歌手獻唱。午夜時分，維港周邊8座地標建築的外牆將變身為巨型倒數時鐘，並上演3分鐘的燈光秀。

香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩週二坦言，取消煙火確實會對部分飯店與餐飲業造成影響，但在悲劇面前，這是必要的調整。

香港煙火曾多次因悲劇取消

這並非香港首次因悲劇取消煙火。2012年10月1日發生釀成39死的南丫島海難，導致隔年國慶煙火取消；2018年農曆春節煙火也因大埔公路雙層巴士翻側造成19死慘劇而喊卡。此外，2019年反送中抗爭運動及後續的武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，煙火表演也曾多次停辦。

