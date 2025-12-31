州長是賀錦麗搭檔！川普控「社福詐欺」 凍結明尼蘇達58億補助

美國總統川普政府宣布凍結明尼蘇達州的兒童保育資金，理由是該州發生大規模詐欺案。由於該州州長華茲（見圖）曾是民主黨副總統候選人，此舉引發政治清算聯想。（美聯社）

美國總統川普的新政府再出重手，這次目標對準了昔日競選對手、民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）的轄區。川普政府30日宣布，因應一系列震驚全美的福利詐欺案，將無限期凍結撥付給明尼蘇達州的兒童保育資金，並要求對該州托育中心進行全面審計。由於華茲是2024年大選的民主黨副總統候選人，此舉被視為川普對政敵的強烈政治施壓。

鎖定索馬利亞裔社區 控詐領31.3億

據《美聯社》報導，美國衛生及公共服務部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）在社群平台X上發文，直指明尼蘇達州及全美各地存在「猖獗的公然詐欺」。他引用一名右翼網紅的影片，指控明尼阿波利斯市由索馬利亞裔居民經營的托育中心，涉嫌詐領高達1億美元（約新台幣31.3億元）的政府補助。

歐尼爾強硬表示：「我們已經關閉了資金水龍頭，正在揪出詐欺行為。」他要求華茲政府必須提交詳細審計報告，包括出勤紀錄、執照與檢查報告，否則聯邦政府每年提供給該州的1.85億美元（約新台幣57.9億元）補助款將持續凍結。

疫情詐貸案延燒 涉案金額恐達5634億

這項行動的背景源於明尼蘇達州近年爆發數起大規模弊案。其中最著名的是非營利組織「餵飽我們的未來」（Feeding Our Future）被控在疫情期間，利用兒童供餐計畫詐領3億美元（約新台幣93.9億元），已有57人遭定罪。聯邦檢察官本月更指控，自2018年以來流入該州14個項目的180億美元（約新台幣5634億元）聯邦資金中，可能有一半以上遭竊，且多數被告為索馬利亞裔美國人。

華茲反擊：川普將議題政治化

面對川普政府的突襲，華茲在X平台反擊，坦承詐欺確實是嚴重問題，州政府已花費數年打擊，但他指控這是「川普的長線佈局」，意圖將議題政治化，藉此削減幫助明尼蘇達人的福利計畫。

川普政府的新規不僅針對明尼蘇達州，更擴及全美；未來透過聯邦「兒童與家庭管理局」發放的款項，必須附上收據或照片證據才能核銷。國土安全部官員也已進駐明尼阿波利斯，對相關企業展開實地查訪。明尼蘇達州擁有全美最大的索馬利亞裔社群，該州民主黨索馬利亞裔聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）呼籲，不應因少數人的行為而抹黑整個社區。

