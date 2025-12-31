全球最大跨年派對在哪？ 金氏世界紀錄認證「這座城市」

巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘跨年煙火秀享譽全球。里約市政府於30日正式獲金氏世界紀錄認證為「全球最大跨年慶祝活動」。圖為往年跨年夜，璀璨煙火照亮擠滿人潮的科帕卡巴納海岸線。（法新社資料照）

提到全球最狂熱的跨年景點，巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）絕對榜上有名。就在迎接2026年的前夕，里約市收到了一份大禮：金氏世界紀錄（Guinness World Records）正式認證該市舉辦的跨年慶典為「全球最大規模」，其依據是去年在科帕卡巴納（Copacabana）海灘創下的250萬人聚集紀錄。

250萬人擠爆沙灘 創世界紀錄

據《法新社》報導，里約市長派斯（Eduardo Paes）週二（30日）在專為今年跨年搭建的主舞台上，從金氏世界紀錄代表手中接過證書。市府聲明指出，這項殊榮是基於參與人數、藝術節目規模、活動覆蓋範圍及其文化重要性綜合評定。透過無人機空拍畫面證實，去年在該海灘的免費演唱會與倒數活動，吸引了高達250萬人參與。

派斯自豪地表示：「世界上沒有其他城市能如此持續地組織規模如此龐大的群眾活動。」

1200架無人機助陣 3500警力維安

為了迎接2026年，里約市府今年在全市架設了13個舞台，其中3個位於著名的科帕卡巴納海灘。主辦單位規劃了長達12分鐘的煙火秀，並將出動1200架無人機在夜空中進行燈光展演。巴西傳奇歌手吉爾伯托．吉爾（Gilberto Gil）也將登台獻唱。

依照當地傳統，數以百萬計的狂歡者將穿著象徵和平的白色衣物湧入海灘。為了確保安全，當局已在科帕卡巴納部署3500名警力。報導也提到，里約熱內盧今年觀光表現亮眼，1月至11月已接待近200萬名外國遊客，創下歷史新高。

