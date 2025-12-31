民主黨左派新星曼達尼將就職紐約市長 川普陰影揮之不去

將於2026年1月1日宣誓就職的美國紐約市長當選人曼達尼，30日在紐約市皇后區的1家醫院的記者會上發言。（法新社）

移民出身的美國左派政治新星曼達尼（Zohran Mamdani）將於2026年1月1日正式就任全美最大城紐約市的市長，儘管曼達尼11月前往白宮拜會川普總統時與之相談甚歡，但據信他在未來4年的市長任內，勢必會與保守右派還反移民的川普發生衝突。

隨著象徵2026年降臨的午夜鐘聲響起，34歲的民主黨人曼達尼將在一座廢棄的紐約地鐵站內宣誓就職，正式入主紐約市政府。曼達尼的辦公室說，選擇此等低調地點宣誓就職，意在反映曼達尼對勞工選民的承諾。曼達尼競選時主打的政見之一是「可負擔性」，即解決紐約市生活成本飆漲的問題。

但政治歷練不多、1年前甚至不具知名度的曼達尼，上台後是否真能兌現其包括租金凍漲、托育普及與公車免費等的雄心壯志，還有待觀察。

紐約大學講師肯恩（John Kane）說，選舉一結束，「象徵意義對選民的影響也差不多到此為止。選舉結果開始變得更加重要。」

而川普的一舉一動，恐成為曼達尼執政成敗的決定性因素。川普是老紐約市民，此前曾多次批評曼達尼；但2人在11月下旬於白宮會面時，倒是令人跌破眼鏡地相談甚歡。

哥倫比亞大學政治分析家兼教授米契爾（Lincoln Mitchell）認為，從曼達尼的角度來看，那場會面「再好不過」；但米契爾警告，2人的關係恐迅速惡化。

據信突擊移民行動會是川、曼撕破臉的導火線之一。川普自今年初回鍋白宮以來便在全美各地下重手打擊移民，但移民出身的曼達尼則誓言要保護移民社區。

在午夜剛過的2026年第一時間於地鐵站所舉行的私人宣誓就職儀式，將由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）主持。曾成功起訴川普欺詐的詹樂霞，公認是川普政敵。

至於2026年1月1日當天在紐約市政廳外舉行的另一場規模較大、估計有約4000人出席的就職典禮，則邀請到左派大老、曾爭取代表民主黨問鼎白宮的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），以及紐約州選出的民主黨進步派聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）上台致詞。

曼達尼的團隊還規畫一場慶祝新市長就職的街區派對，好讓成千上萬紐約市民能在沿著百老匯大道的街邊觀禮區，見證新市長就職。

2025年11月21日，美國總統川普（右）在白宮橢圓形辦公室接見紐約市長當選人曼達尼時，現場氣氛出人意料地良好。（法新社）

美國左派大老、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（左）與民主黨的進步派聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（右），將在紐約市長當選人曼達尼（中）的就職儀式上致詞。圖為桑德斯與歐加修－寇蒂茲在今年10月26日紐約市長競選期間為曼達尼站台。（美聯社檔案照）

