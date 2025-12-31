告別動盪2025！ 川普關稅戰、史上最熱一年 全球在戰火中跨年

全球準備迎接2026年，美國紐約時代廣場於29日舉行跨年倒數彩排，並依照傳統進行「撒紙花測試」（Confetti Test），五彩碎紙漫天飛舞，預演跨年夜的熱鬧氛圍。（法新社）

全球各地民眾在週三（31日）陸續送走動盪不安的2025年，準備迎接2026年。據《法新社》報導，回顧過去12個月，世界經歷了川普重返白宮後發動的關稅攻勢、加薩走廊脆弱的停火協議，以及烏克蘭和平希望的破滅。同時，這也是有紀錄以來最熱的一年，極端氣候在歐洲引發野火，在東南亞造成致命暴雨。

雪梨煙火籠罩陰影 悼念槍擊案死者

自詡為「世界跨年之都」的澳洲雪梨，將以9噸煙火點亮港灣大橋迎接新年。然而，今年的慶祝活動氣氛相對凝重。就在兩週前，著名的邦代海灘（Bondi Beach）發生該國近30年來傷亡最慘重的大規模槍擊案。警方指控一對父子檔在一場猶太節慶活動中開槍，造成15人喪生。為此，狂歡活動將在晚間11點暫停，全場默哀1分鐘，港灣大橋將亮起象徵和平的白燈。

請繼續往下閱讀...

2025年在流行文化與社會事件上也留下深刻印記。「拉布布」（Labubu）公仔曾席捲全球；南韓天團「BTS防彈少年團」終於全員回歸；法國羅浮宮則發生重大藝術品竊案。然而，世界也失去了傳奇動物學家珍古德（Jane Goodall），梵蒂岡選出了新教宗。美國右翼活動家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，更赤裸裸地暴露了美國深刻的政治裂痕。

在經濟與政治方面，川普於1月重返白宮後祭出的關稅政策，引發全球市場劇烈震盪。面對2026年期中選舉前下滑的支持率，川普在自家社群平台「Truth Social」上抨擊民調造假，並祝賀國人新年快樂，強調國家擁有強大軍隊與經濟。

地緣政治僵局 習普互致賀電

在戰火頻仍的地區，以色列與哈瑪斯雖然在美國施壓下於10月達成脆弱停火，但雙方互控違規。烏俄戰爭則即將邁入第4年，俄羅斯在2025年底拒絕了臨時停火提議，普廷與中國國家主席習近平則互致新年賀電，習近平透過官媒《新華社》表示願與普廷保持密切交流，推動雙邊關係新進展。

展望2026：重返月球與最大世足賽

展望未來12個月，人類將把目光再次投向太空與體育競技。NASA的「阿提米絲二號」（Artemis II）任務計畫發射載人太空船繞月飛行，這是自阿波羅任務50多年後，人類再次親臨月球周邊。

體育方面，義大利將主辦冬季奧運；6月至7月間，美國、墨西哥與加拿大將聯手舉辦史上規模最大、擴增至48隊的世界盃足球賽。此外，經過多年的狂熱，人工智慧（AI）在2026年將面臨更多審視，投資人已開始質疑AI熱潮是否正演變為市場泡沫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法