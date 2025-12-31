為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    北京衛視春晚宣傳被質疑是「馬踏華夏」！ 中網痛斥「滿清遺毒」

    2025/12/31 16:00 即時新聞／綜合報導
    中國北京衛視2026春晚宣傳片，被質疑是「馬踏華夏」。（圖擷自bilibili）

    中國北京衛視2026春晚宣傳片，被質疑是「馬踏華夏」。（圖擷自bilibili）

    中國北京衛視近日釋出2026春晚宣傳片，從中可以看到1匹駿馬在水池中踏花而過，旋即在網路上引起大量爭議，不少人都認為在中華文化中「花」代表「華」，北京衛視此舉無疑是傳遞「馬踏華夏」，讓中國網友紛紛痛斥這是「滿清遺毒」。

    從中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）多部分析影片可以看到，在中華文學傳統之中「花」就是華夏文明的象徵，《漢字演變五百例》更明白寫著「華」是「花」的本字（古字），因此北京衛視以馬踏花就是在踐踏華夏，而北京本身是「滿清遺老」的大本營，疑似是想藉此傳遞滿清壓過華夏的思想。

    另外，中國河南衛視2026春晚原為「萬馬踏青」，由於被聯想為「萬馬踏清」，因此宣傳詞遭到舉報下架，但北京衛視的「馬踏華夏」影片目前還在大肆流傳，讓不少中國網友義憤填膺，紛紛高喊「萬馬踏清」口號，直指河南果然才是「華夏正統」，過年一定會鎖定河南衛視春晚觀看。

    北京衛視2026春晚駿馬踏花而過，而「華」是「花」的古字。（圖擷自bilibili）

    北京衛視2026春晚駿馬踏花而過，而「華」是「花」的古字。（圖擷自bilibili）

    河南衛視2026春晚宣傳詞「萬馬踏青」因被聯想為「萬馬踏清」，遭到舉報下架，如今成為中國網友對抗「馬踏華夏」的口號。（圖擷自bilibili）

    河南衛視2026春晚宣傳詞「萬馬踏青」因被聯想為「萬馬踏清」，遭到舉報下架，如今成為中國網友對抗「馬踏華夏」的口號。（圖擷自bilibili）

