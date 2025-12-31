烏干達大選在即！萬年阿北總統狂打壓反對派 名嘴也遭拘留

2025年12月1日，藝名為「波畢威恩」的烏干達反對派總統候選人凱亞古蘭伊的支持者，在該國中部瓦基索開心地出席1場支持凱亞古蘭伊的集會。（歐新社）

東非國家烏干達將於2026年1月15日舉行總統大選，該國萬年總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）的政府已加碼打壓異議人士與政治反對派，該國知名社運人士碧芮特（Sarah Bireete）成為最新受害者之一。

烏國警方透過30日的X貼文證實，人權組織負責人兼反政府名嘴碧芮特已遭拘留。「她已被警方拘留。她將在適當時被提審，」警方的貼文寫道，但並未具體說明碧芮特的出庭時間與面臨的指控。

經常上當地媒體批評政府的碧芮特是律師出身，擔任「憲法治理中心」（CCG）執行長，曾批評烏國政府的一系列行為，包括反對派所指的非法拘留與刑求反對派支持者。目前還無法立即連繫上CCG對此置評。

明年1月15日投票的烏干達總統大選，將是81歲、自1986年起執政至今的現任總統穆塞維尼，與43歲、從雷鬼流行歌手轉戰政壇的凱亞古蘭伊（Robert Kyagulanyi）之間的對決。

穆塞維尼與藝名為「波畢威恩」（Bobi Wine）的凱亞古蘭伊在2021年的總統大選中也曾對決，當時穆塞維尼以拿下近六成選票順利連任。

威恩及其所屬的「國家團結平台」（National Unity Platform, NUP）黨說，該黨今年已有數百名黨員被拘留，包括在競選期間遭拘留，顯然意恐嚇威恩的支持者與打擊該黨士氣。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上月曾出言譴責，稱烏干達反對派面臨「日益加劇的鎮壓」，以及今年至少有550名NUP支持者遭到拘留。

至於威恩本人則曾在該國北部競選時遭到安全部隊毆打，警方雖承諾會進行調查，但至今仍提交任何報告。

另一名烏干達主要反對派人士貝西耶（Kizza Besigye），則已被以叛國罪拘留1年多，迄今仍深陷囹圄。貝西耶曾投身2016年的烏國總統大選，儘管他當時被軟禁，但仍拿下35%的選票。

