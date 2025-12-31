共軍演習收兵？海警船撤離、共機銳減 外媒：史上最挑釁動作已降溫

中國發動「正義使命-2025」軍演，共軍艦艇首度闖入台灣24海浬鄰接區，挑釁意味濃厚。圖為台灣海巡署艦艇在海上監控共軍動向，隨著演習進入尾聲，相關船隻正緩慢駛離。（歐新社）

中國發動代號「正義使命-2025」的大規模圍台軍演似乎進入尾聲。據《彭博》31日報導，儘管北京尚未正式宣佈演習結束，但台灣海巡署官員透露，參與演習的中國海警船正緩慢駛離台灣周邊海域。與此同時，共軍機艦侵擾數量也顯著下降。然而，針對西方國家對此次演習的嚴厲批評，北京當局展現強硬姿態，怒斥各國「無權說三道四」。

一名不願具名的台灣海巡署官員向《彭博》證實，參與演習的中國海警船隻正在「慢慢遠離」台灣，但我方仍持續嚴密監控其動向。另一個軍演降溫的訊號來自空中，台灣國防部在週三（31日）上午發布的數據顯示，過去24小時內偵獲侵入敏感空域的共機數量為35架次，相較於前一日的90架次大幅減少。

雖然解放軍東部戰區尚未發布結束演習的公告，但依照慣例，近年來共軍圍台演習通常持續一至兩天。此次演習被視為對美國批准110億美元（約新台幣3443億元）對台軍售案的報復。

首度闖入24海浬 史上最挑釁

儘管演習時間短，但《彭博》強調此次軍演的「侵入性」是史上之最。報導指出，中國軍艦首度越過了象徵台灣執法界線的「24海浬鄰接區」（Contiguous Zone），共軍發射的火箭彈也落入該區域內。鄰接區是台灣行使稅務、移民與環保法規執法權的關鍵海域，共軍此舉打破了過去的默契，嚴重挑戰台海現狀。

針對軍演，英國政府批評此舉「增加台海緊張與升級風險」，歐盟也呼籲中國「保持克制」。對此，中國駐倫敦大使館發布聲明反擊，重申台灣問題是「內政」，任何國家都無權發表「不負責任的言論」。中國國台辦發言人張晗週三在例行記者會上重申，演習是對「台獨分裂勢力」的嚴厲警告，但未說明演習是否已經結束。

值得注意的是，儘管軍演氣氛肅殺，台灣社會展現高度韌性。台灣股市週三反彈，並以歷史新高封關，顯示投資人對中共武嚇已習以為常。

