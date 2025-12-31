馬丘比丘驚傳火車「迎頭相撞」至少1死數十傷！ 車體變形畫面曝

兩列往返考古遺址的觀光火車發生對撞，造成至少1名鐵路員工不幸罹難。（法新社）

祕魯有「失落的印加城市」之稱的知名遺址馬丘比丘（Machu Picchu），在當地時間週二驚傳重大鐵路事故。兩列往返考古遺址的觀光火車發生對撞，造成至少1名鐵路員工不幸罹難，另有約30名乘客受傷。事故發生後，該路段已全面暫停營運。

根據《衛報》報導 ，庫斯科（Cuzco）警方證實，死者為一名鐵路公司員工。當地鐵路運營商表示，事故發生於週二午後，當時一列從馬丘比丘出發的火車與另一列正要前往遺址的火車，在鄰近考古遺址附近發生劇烈碰撞。

從當地媒體流出的畫面可以看到，事故現場一片混亂，火車車廂受巨大撞擊力道影響，車窗碎裂、車體嚴重凹陷脫漆，整列火車受困在茂密森林與巨岩夾縫間的單線軌道上，搜救人員已趕赴現場處置。

馬丘比丘作為印加帝國的避難所，以精湛的石塊建築工藝聞名於世，每年吸引約150萬名遊客造訪。多數觀光客會選擇從鄰近的熱水鎮（Aguas Calientes）搭乘火車前往，雖然近年遊客人數增長，但當地因政治動盪及遺址管理爭議，鐵路運輸時常面臨抗議者攔阻，如今又發生對撞意外，讓當地交通安全再度引發外界疑慮。

目前相關單位尚未公布確切的對撞原因。受此事故影響，連接馬丘比丘與庫斯科市之間的鐵路服務已無限期暫停。

民眾互相協助脫困。（路透）

相關單位將傷者送醫。（法新社）

