    首頁 > 國際

    日遊客戴聖誕帽想下恆河游泳 遭當地人包圍嗆聲影片曝引兩派看法

    2025/12/31 12:58 即時新聞／綜合報導
    一群男女日本遊客穿著泳衣，頭戴聖誕老人帽，準備進入恆河內游泳，不料突然遭到當地民眾包圍嗆聲。（合成圖，圖擷自X）

    一群男女日本遊客穿著泳衣，頭戴聖誕老人帽，準備進入恆河內游泳，不料突然遭到當地民眾包圍嗆聲。（合成圖，圖擷自X）

    近日一則日本遊客在印度旅行與當地民眾發生衝突影片在網路上瘋傳，在耶誕節期間，一群日本遊客穿著泳衣，頭戴聖誕老人帽，準備在聖城瓦拉納西的恆河中游泳，卻遭到當地人包圍，引發兩極評論。

    綜合媒體報導，一群男女日本遊客前往印度北方邦的聖城瓦拉納西旅遊，當時適逢耶誕節期間，他們穿著泳衣，頭戴聖誕老人帽，準備進入恆河內游泳，不料突然遭到當地民眾包圍，最後日本遊客被迫坐在河邊的階梯上雙手合十反覆道歉，而一些當地人則繼續在一旁對他們大喊大叫，嗆「你難道沒有一點常識嗎？這是條聖河」。

    影片在網路上瘋傳後引發兩極評論，有網友表示入境隨俗是對當地文化的尊重，日本遊客行為是在褻瀆他們眼中的聖河，不過也有許多人批評當地民眾騷擾遊客，損害了印度的國家形象。

    有北方邦官員更進一步要求邦政府分析事件現場周圍的監視器畫面，嚴懲肇事者，這名官員強調，繼穆斯林和天主教徒等宗教少數群體之後，外國人現在也成為了攻擊目標，僅僅因為戴聖誕老人帽子這種小事就騷擾外國人，這表明該邦秩序無法無天和暴民文化的嚴重程度。

