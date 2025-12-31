數據有鬼？ 佛州黑熊狩獵10年首開跑 僅52頭遇害遭質疑黑箱

美國佛州野生動物官員30日表示，該州10年來首次黑熊狩獵活動，共獵殺了52頭黑熊。（美聯社）

美國佛州30日公布10年來首次黑熊狩獵活動最終數據，共計52頭黑熊遭獵殺。雖然官方主張活動取得成功，但環保組織質疑數據透明度，並揭露反對者透過策略性參與抽籤成功「護熊」，減少實際投入狩獵人數。

根據《美聯社》報導，此狩獵活動於6日開始，在28日結束，僅限172名持證者參加。這些持證者透過隨機抽籤方式獲得資格，而申請者超過16萬人。

佛州魚類和野生動物保護委員會執行董事楊（Roger Young）30日表示，2025年黑熊狩獵活動以可靠科學數據為基礎取得成功。對此塞拉俱樂部（Sierra Club）佛州分會主任蘭道夫（Susannah Randolph）指出，實際獵殺數量可能低於佛州預期。

蘭道夫聲稱，實際獵殺數量可能低於預期背後有多個因素，包括佛州高估黑熊數量，或環保人士設法獲得了足​​夠許可證等。

據佛州野生動物管理策略，每位持證者都被允許獵殺1頭黑熊。塞拉俱樂部佛州分會稱，至少有48張許可證被發給了反對狩獵的人士，他們從未打算狩獵。

蘭道夫還強調，佛州政府官員對於死亡熊數缺乏透明度，引發關於數據準確性的質疑。直到30日之前，佛州官員都未公布被殺熊數。

蘭道夫說，此次活動中狩獵者是通過動物保護委員會的狩獵應用程式，自行報告殺熊數。另外此次活動也不像2015年獵熊活動那樣設有檢查站。

在佛州2015年獵熊活動中，只要人付得起錢就能獲得狩獵許可證。此規定導致3700張許可證被發放，狩獵活動變混亂，最終活動被迫提前幾天叫停。

在2015年被獵殺的304頭熊中，至少有38頭是帶著幼崽的雌熊，這意味著幼熊可能也喪命。

