對比中國取消跨年！ 北韓金日成廣場今晚舉辦盛大新年活動

2023年至今，北韓迎新年活動場地改至平壤五一體育場，領導人金正恩均親自出席。圖為2024年迎新年活動。（法新社資料照）

《北韓中央廣播電台》31日證實，當晚11時起，平壤金日成廣場將舉行青年學生慶新年晚會和升旗暨鳴放禮砲活動。

《韓聯社》報導，儘管北韓官媒尚未發布預告消息，但極可能像往年一樣，在國務委員會委員長金正恩出席下另行舉辦大規模新年慶祝表演。

自2013年起，北韓每逢新年前夕都會舉行煙火表演；自2019年起，還會在金日成廣場搭建舞台，舉辦大型慶祝演出。2023年至今，迎新年活動場地改至平壤五一體育場，且金正恩均親自出席。去年和今年，金正恩都與女兒金主愛（音譯）一同亮相。

勞動黨黨報《勞動新聞》31日報導，北韓全國各地將在元旦當天實施「具有特色的節日祈願活動」，並介紹了凱旋青年公園遊樂場、中央動物園、萬景台遊樂場等休閒設施，及玉流館等餐廳舉行的相關活動。

《韓聯社》分析認為，北韓透過營造隆重的新年氛圍，試圖激發民眾對國家的自豪感、增強凝聚力；北韓將升旗儀式納入迎新年活動，則被解讀為金正恩政權執政理念「國家第一主義」的體現。

與此同時，2026到來前夕，中國多數民眾預計將迎來一個黯淡的跨年夜，因為多地紛紛宣布臨時取消跨年夜活動，甚至對熱點區域實施管制，呼籲「不聚集」；香港也因為發生宏福苑大火，取消維多利亞港跨年煙火活動。

