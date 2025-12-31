成年禮變喪禮！南非割禮儀式釀41死 誤信「不喝水傷口快好」偏方

南非傳統成年禮（Initiation）近期頻傳悲劇，短短兩個月內造成41名青少年死亡。圖為身披傳統毛毯、臉塗白泥的科薩族（Xhosa）少年正在野外進行成年禮儀式。（美聯社資料照）

本應是歡慶男孩「轉大人」的傳統儀式，卻演變成集體喪禮。南非當局週二（30日）證實，在今年11月至12月的夏季傳統成年禮（Initiation）期間，全境至少有41名年輕男子因割禮手術併發症或照護不當而死亡。官員痛斥，部分案例竟是因為誤信「不喝水能讓傷口癒合更快」的未經醫學證實建議，導致受禮者疑似因嚴重脫水或感染而喪命。

誤信偏方「禁喝水」 釀成脫水風險

據《美聯社》報導，南非傳統事務部長赫拉比薩（Velenkosini Hlabisa）指出，這41起死亡案例主要歸咎於成年禮學校的疏忽，以及家長未遵守安全標準。他特別點出一個致命的錯誤觀念：許多負責儀式的長老或負責人，會建議剛接受割禮的年輕人「避免喝水」，聲稱這樣可以加速傷口癒合。

赫拉比薩嚴厲指責：「這是在部分成年禮學校中發生的嚴重疏忽。如果你把孩子送去那裡，卻從不後續追蹤、不監控，也不去確認孩子是否喝了水，你就是將孩子置於險境。」

這種傳統儀式在南非的科薩（Xhosa）、恩德貝勒（Ndebele）等多個部族中相當盛行，通常在冬季（6-7月）或夏季（11-12月）舉行。年輕男子會被隔離在「成年禮學校」學習文化價值並接受割禮。然而，儘管政府立法要求學校必須註冊，但為了賺取家長支付的費用，非法且未經註冊的學校依然猖獗。

數據顯示，「東開普省」（Eastern Cape）是死亡熱區，已有21人在此喪命。當局目前已逮捕41名與非法學校有關的人員，其中包括謊報孩子年齡以求入學的家長。根據南非法律，年滿16歲且獲得父母同意者方可參加成年禮，但違規招收未成年人的情況仍層出不窮。

