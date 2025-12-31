打擊無人機貿易與飛彈計畫 美對伊朗與委內瑞拉個人與公司實施制裁

美國30日對來自伊朗和委內瑞拉的10名個人和公司實施制裁，理由是涉嫌參與伊朗的無人機貿易和彈道飛彈計畫。圖為美國總統川普。（美聯社）

美國30日對來自伊朗和委內瑞拉的10名個人和公司實施制裁，理由是涉嫌參與伊朗的無人機貿易和彈道飛彈計畫。美國聲稱，這些貿易及計畫威脅到美國及其在中東的盟友。

根據《美聯社》報導，美國財政部表示，最新制裁措施旨在支持聯合國重新對伊朗實施的制裁，以進一步限制伊朗的核子計畫。

美國財政部22日公布的制裁名單，包括被指控購買伊朗無人機的1家委內瑞拉公司及其董事長、3名參與採購用於彈道飛彈化學品的伊朗男子、一群與雷揚範集團（Rayan Fan Group）有關聯的伊朗個人和公司。雷揚範集團是1家控股公司，先前已被美國制裁。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長赫爾利（John K. Hurley）聲稱，財政部正在追究伊朗和委內瑞拉在全球範圍內肆意擴散致命武器的責任。

赫爾利還強調，美國將繼續迅速採取行動，切斷那些為伊朗軍工複合體提供資金的人進入美國金融體系的渠道。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）指出，伊朗持續違反聯合國相關限制。他補充，伊朗持續向委內瑞拉提供常規武器，對美國在該地區的利益構成威脅。

