    加薩逾30援助組織活動喊卡 以色列：未遵守新規定

    2025/12/31 09:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列30日宣​​布，已暫停多個人道組織於加薩的運營。圖為加薩。（美聯社）

    以色列30日宣​​布，已暫停加薩地區包括「無國界醫生」和「國際關懷組織」（CARE）等組織的活動，原因是這些組織未能遵守新註冊規定。

    根據《美聯社》報導，以色列今年年初宣布的新規定，要求援助組織登記其工作人員姓名，並提供有關資金和運營的詳細訊息，才能繼續在加薩推動工作。以色列僑民事務部30日表示，超過30個組織未能遵守相關規定，其活動將被暫停。

    以色列僑民事務部指出，這意味著援助組織的許可證將於下月1日吊銷，如果在以色列境內，則須在明年3月1日前離開，這些組織也可以對該決定提出上訴。

    以色列僑民事務部聲稱，無國界醫生作為在加薩規模最大、最知名的組織之一，未能回應以色列對其部分工作人員與哈瑪斯或伊斯蘭聖戰組織有聯繫的指控。

    無國界醫生說，以色列的決定將對其在加薩的工作造成災難性影響。該組織在加薩承擔約20%的醫院床位和三分之一的新生兒出生率。該組織也否認以色列對其工作人員的指控。

    另外負責監督對加薩人道主義援助的以色列國防部下屬機構COGAT表示，新規定旨在防止哈瑪斯利用援助，哈馬斯過去曾在某些國際援助組織的掩護下展開活動。

    COGAT強調，活動暫停名單上的組織提供的援助不到進入加薩援助總額的1%，且有20多個獲得繼續運營許可的組織，將持續向加薩提供援助。

    熱門推播