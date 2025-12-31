悚！美加州19歲墜谷喪命登山客尋獲 竟撞見另2遺體

美國加州禿山1名少年墜谷喪命，救援人員搜索時發現另2具遺體。禿山示意圖。（法新社）

可怕！美國1名19歲少年29日在加州海拔3068公尺的禿山（Mount Baldy）不慎墜谷喪命，救援人員在搜尋過程中卻意外發現另2具遺體，這2名死者並非與少年一起登山的同伴，尚不清楚已死亡多久。

據《BBC》報導，19歲少年當天是與朋友結伴前往禿山，孰料卻從魔鬼脊步道（Devil's Backbone）摔落500英尺（約152公尺），友人見狀連忙前往有手機訊號的地方，撥打電話求助並提供自己的GPS位置。

搜救人員由於當天風勢過大，無法派遣直升機搜索，到了30日終於尋獲少年遺體，但過程中又找到2名死者。此外，加州聖博納迪諾郡警長辦公室發言人史密斯（Jenny Smith）透露，近5天以來他們已在禿山救出另5名登山客。

據了解，禿山是美國最致命的山峰之一，自2020年以來至少有14人罹難、超過100人獲救，其中包括2023年1月喪命的英國演員山德斯（Julian Sands），主因在於其鄰近洛杉磯，吸引了不少經驗不足的登山客。

