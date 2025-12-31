賓士「車牌」象徵權力排行！韓媒：北韓總理朴泰成是二號人物

本月11日，北韓內閣總理朴泰成出席勞動黨第8屆中央委員會第13次擴大全會，專車車牌號碼為「7·27 0002」。（圖擷自北韓央視）

北韓國務委員會委員長金正恩專車車牌號碼被確認為「7·27 0001」後，北韓高層使用的車牌號碼成為推測權力排名的新指標。韓聯社據此分析，北韓內閣總理朴泰成應是北韓的「第二號人物」。

韓聯社針對北韓官媒發布的影像進行分析，結果顯示，內閣總理朴泰成和北韓最高人民會議常委會委員長崔龍海的專車車牌號碼，分別是「0002」及「0003」，且都乘坐德國豪華汽車品牌賓士。總管政務的內閣總理車牌號碼順序大於立法部門負責人，意味北韓內閣的政治地位獲得提升。

與此同時，勞動黨政治局常委會委員的提名順序中，朴泰成同樣位列第一，表明其權力排名居第二位。早年金日成和金正日統治時期，勞動黨或軍隊高層均佔絕對優勢地位，金正恩執政後似乎擴大了內閣的權力。

勞動黨是北韓權力核心，儘管內閣負責執行政策，但政策制定和資源分配都由勞動黨定奪。然而金正恩執政以來，北韓推動「地方發展20×10」政策，致力宣傳改善民生問題的決心，負責經濟工作的內閣總理地位隨之提升。

本月27日，北韓最高人民會議常委會委員長崔龍海出席「憲法節」紀念活動，專車車牌號碼為「7·27 0003」。（圖擷自北韓央視）

