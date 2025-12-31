家族又一人早逝！美前總統甘迺迪35歲外孫女血癌亡

美國前總統約翰·甘迺迪的外孫女、環境記者與作家塔提亞娜·施洛斯伯格2024年5月罹患急性骨髓性白血病，在12月30日上午過世，享年35歲。（美聯社）

美國前總統約翰·甘迺迪的外孫女、環境記者與作家塔提亞娜·施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）2024年5月罹患急性骨髓性白血病（又稱血癌），在經過多次治療後，仍在30日上午過世，享年35歲。

綜合外媒報導，塔提亞娜·施洛斯伯格是前駐日大使卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）與設計師施洛斯伯格（Edwin Schlossberg）的女兒。塔提亞娜在去年11月時曾公開表示，她被診斷出罹患急性骨髓性白血病，醫生也和她說只剩不到一年壽命。

塔提亞娜今年11月投書《紐約客》雜誌，發表題為〈我的血液之戰〉的文章，講述了她經歷多輪化療、兩次幹細胞移植以及參與臨床試驗的經歷。她在文中提到，在2024年5月生下第二個孩子之後，醫師注意到她的白血球數量極高，後來診斷出罹患急性骨髓性白血病。而塔提亞娜也在文中批評表舅、衛生及公共服務部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），強調他支持的政策可能會傷害像她這樣的癌症患者。

此外，塔提亞娜也在文中擔心自己離世後帶給家人痛苦而恐懼，原因在於「甘迺迪家族」在歷史上有多名成員意外身亡，前總統甘迺迪於1963年遭暗殺；約翰·甘迺迪胞弟、參議員羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy）1968年競選時遇刺身亡；羅伯特·甘迺迪之子麥可‧甘迺迪（Michael Kennedy）1997年滑雪時意外撞樹身亡；約翰·甘迺迪之子、卡洛琳·甘迺迪的哥哥小約翰·F·甘迺迪（John Kennedy Jr.）1999年在空難中喪生；羅伯特·甘迺迪的外孫女，瑟夏‧甘迺迪‧希爾（Saoirse Kennedy Hill）2019年因藥物過量死亡;羅伯特·甘迺迪的外孫女湯森（Maeve Fahey Townsend）2020年划船失蹤，隨後遺體被尋獲。

塔提亞娜的家屬透過約翰．甘迺迪圖書館基金會在社群媒體上發表聲明宣布塔提亞娜的死訊，寫道：「我們美麗的塔提亞娜今晨離開了人世。她將永遠活在我們心中。」聲明沒有透露死因或去世地點。

