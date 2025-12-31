為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    譴責中共軍演！歐盟：反對任何單方面改變現狀的行動

    2025/12/31 07:22 即時新聞／綜合報導
    歐盟發言人30日譴責稱，中國最近的軍事演習加劇了海峽兩岸的緊張局勢，危害國際和平與穩定。（路透資料照）

    歐盟30日針對中國在台灣周邊舉行的軍事演習發布聲明稱，批評中國的行為進一步加劇海峽兩岸緊張局勢、危害國際和平與穩定。

    歐盟發言人希普（Anitta Hipper）在聲明中表示，台海地區的和平穩定對區域與全球安全繁榮具重要戰略意義。「我們再次呼籲各方保持克制，避免採取任何可能進一步加劇緊張局勢的行動，所有問題都應透過兩岸對話解決。」

    希普說，「維護台灣海峽現狀關乎歐盟的直接利益。我們反對任何改變現狀的單方面行動，特別是以武力或脅迫手段進行的行動。」

    共軍東部戰區日前宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，30日在環繞台灣周邊的5個劃定海空域進行實彈射擊；我國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

