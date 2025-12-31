95歲日共「靈魂人物」去世 矢板明夫：人生亮點在與中共對峙

日本共產黨前議長不破哲三30日逝世，享壽95歲。（圖擷自矢板明夫俱樂部臉書）

95歲日本共產黨前議長不破哲三30日去世。日本資深媒體人矢板明夫指出，不破哲三是日本共產黨真正意義上的「靈魂人物」，其一生幾乎與戰後日本左翼政治的全部歷程重疊，冷戰、意識形態對立、國際共產主義運動的分裂與崩解，都親身經歷，並且始終站在最前線，以一種近乎固執的方式，守護所理解的「理想」。

矢板明夫在臉書貼文中說，不破哲三是一位非常有魅力的政治人物，口才和文字駕馭能力都很傑出，相信理論、相信制度，也相信歷史終究會站在所謂「正確的一邊」，正因如此，可以一生堅持讀書、寫作、辯論，而不是追逐權位或聲量。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫感嘆，但問題也正出在這裡。不破的理想本身是錯誤的；他所堅信的社會主義路線，根本無法回應現實社會的複雜需求；他所寄望的「原則政治」，對選民逐漸失去說服力。於是，日本共產黨的基本盤一年比一年縮小，在國會中的存在感也越來越低。從1990年代末的眾參兩院近50席，到現在只剩下15席。這不是個人的失敗，而是理念與時代錯位的結果。

矢板明夫說，然而不破哲三人生中最耀眼的亮點，恰恰來自他與中國共產黨的對峙。當多數左翼政黨仍對北京抱持幻想時，不破清楚地指出，「一個不尊重他黨自主、不容異議、甚至以暴力對待友黨的政權，已經背離了它口中的理想。」

文革期間，中共方面甚至放任紅衛兵在北京機場毆打日本共產黨機關報《赤旗》的2名記者，造成重傷。事件成了日共無法抹去的傷痕。

矢板明夫稱，正因如此，1998年的「和解」顯得格外沉重。不破訪問北京時，不少日本共產黨幹部幾乎無一例外對中國共產黨非常反感及不滿。日共堅持，中方必須為過去的暴力行為道歉。而中共則堅持不道歉。最後，只用一套「特殊歷史時期」、「表示遺憾」等文字遊戲矇混過關。

矢板明夫表示，不破明知那是「不誠實的和解」，卻仍選擇吞下。他不是被說服，而是被現實所迫。那或許是他一生中最悲哀、也最現實的一刻。文末矢板明夫強調，不破哲三是一個為理想奮鬥終生的人，也是一個被錯誤理想拖住一生的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法