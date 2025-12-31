為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    歐洲之星列車運行一度受阻　營運商：陸續恢復服務

    2025/12/31 03:36 中央社

    連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）今天稍早因英法海底隧道（Channel Tunnel）電力故障，導致列車運行嚴重受阻後，歐洲之星營運商表示正陸續恢復服務。

    法新社報導，歐洲之星營運商宣布倫敦、巴黎、阿姆斯特丹與布魯塞爾之間所有班次停駛後，旅客急尋替代方案。此刻正值新年假期旅運高峰，大批旅客受到影響。

    歐洲之星在官網發布聲明說，「隨著英法海底隧道局部重啟，我們將陸續恢復服務」。該公司發言人告訴法新社，首批復駛的列車預計格林威治標準時間16時左右發車。

    歐洲之星稍早表示，列車服務將出現嚴重延誤和臨時取消，呼籲乘客如果確定列車停駛，請勿前往車站，並示警說「高架電力系統問題仍存在，我們強烈建議所有旅客將行程改至其他日期」。

    除了電力故障外，英法海底隧道另有一班「歐洲隧道穿梭列車」（Eurotunnel Le Shuttle）傳出故障。

    英法海底隧道營運商Getlink強調，隧道交通預計晚間恢復正常。

    Getlink發布聲明說：「目前採用替代方案使雙向交通持續恢復。今晚將持續搶修工作，預計夜間可恢復正常。」（編譯：洪啓原）1141231

