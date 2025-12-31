為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澤倫斯基談美軍駐烏　稱願以任何形式與普丁會面

    2025/12/31 03:36 中央社

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，基輔正與華府討論美軍駐烏的可能性，以作為安全保障的一環，還說他願意以任何形式與俄羅斯總統普丁會面。

    路透社報導，澤倫斯基在WhatsApp媒體聊天群組中透露，基輔致力於持續談判，以結束俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭引發的戰爭。

    美國總統川普28日表示，他與澤倫斯基「可能非常接近」達成終結戰爭的協議，但「棘手」的領土問題依然存在。他對安全保障的立場比澤倫斯基更為謹慎，但他說相關協議已達95%，並預期歐洲國家將在美國支持下「承擔大部分工作」。

    俄羅斯今天聲稱烏克蘭試圖用無人機襲擊俄國總統普丁（Vladimir Putin）的官邸，還說將因此強化談判立場。基輔否認這項指控，稱此為阻礙艱難和平談判而捏造的「謊言」。

    澤倫斯基在WhatsApp對話中表示，美國在烏克蘭駐軍將大幅提升基輔的安全保障。

    他說：「當然，我們正在與川普總統及（支持基輔的西方）盟國代表討論這件事。我們想要這樣，我們希望這樣。這將是強有力的安全保障立場。」

    白宮對在與俄羅斯達成任何和平協議的情況下，派遣美軍駐烏一事不予置評。

    澤倫斯基表示，儘管雙方互信不足，他仍願意與普丁會面。

    「我告訴川普總統和歐洲領導人，我準備以任何形式與普丁會面。我不怕任何形式…最重要的是讓俄羅斯人不害怕。」（編譯：劉文瑜）1141231

