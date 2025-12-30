為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    擴大國防產業合作 日本擬全面參與歐盟5.5兆防衛資金框架

    2025/12/30 22:57 編譯林家宇／綜合報導
    日本有意全面參與歐盟「歐洲安全行動」框架，擴展雙邊防務合作。（路透）

    日本有意全面參與歐盟「歐洲安全行動」框架，擴展雙邊防務合作。（路透）

    為加強歐洲國防自主，擺脫對美國依賴，歐洲聯盟（EU）3月發起8000億歐元（約30兆台幣）的「歐洲再武裝」（REARM Europe）計畫，並吸引歐盟以外國家參與，包括日本提交申請加入「歐洲再武裝」中的「歐洲安全行動」（Security Action for Europe，SAFE）框架，深化與歐盟的國防連結。

    SAFE旨在提供1500億歐元（約5.5兆台幣）投入防衛領域的聯合採購計畫，向參與國提供優惠貸款，使其能與合作夥伴共同採購武器，以強化歐洲國防工業基礎與產能。SAFE的聯合武器計畫要求至少65％零組件必須在歐盟27個成員國境內生產，但也開放與「信任夥伴」合作。

    日本與歐盟已在去年11月簽署「安保防衛夥伴關係」協議，為歐盟在印度－太平洋地區首例，「日經亞洲」指出，依照歐日安保防衛夥伴關係，雙方聯合生產國防產品中，日本零件比率不超過35％便能參與SAFE。若簽訂協議全面加入SAFE運作，日本便能突破35％生產限制並獲得融資，有助開拓歐洲市場。提出申請後，待歐盟成員國核准便能啟動協商。

