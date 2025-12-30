把耶穌變猴子！ 西班牙傳奇阿嬤過世 享耆壽94歲

將耶穌畫成「猴子」意外爆紅的西班牙阿嬤希門尼斯，近日辭世。（歐新社）

西班牙北部小鎮博爾哈（Borja）當地教堂因「猴子基督」爆紅，大量觀光客朝聖打卡，這幅畫原是西班牙知名畫家原創，斑駁不堪後由阿嬤希門尼斯（Cecilia Giménez）修復，阿嬤毫無繪畫基礎，當耶穌成了滑稽的四不像，阿嬤還遭砲轟破壞百年文物，但該畫越看越有喜感，後來為小鎮創造觀光奇蹟，希門尼斯也成了鎮上傳奇。近日有消息指出，這位阿嬤已過世，享耆壽94歲。

2012年，時年81歲的希門尼斯，看見西班牙北部小鎮博爾哈（Borja）當地教堂「慈悲聖殿」（Santuario de la Misericordia）內，一幅出自西班牙名家馬丁內斯（Elías García Martínez）之手的19世紀壁畫《試觀此人》（Ecce Homo）毀損嚴重，決定自己動手來修復。

希門尼斯雖然平時就喜歡畫畫，但其實並沒有任何繪畫基礎，最終修復結果與原作差異甚大，耶穌成了體毛旺盛的滑稽大叔，乍看還以為是隻猴子，成品曝光後被廣大網友戲稱是「猴子基督」（Monkey Christ），還有人調侃稱這是有史以來最嚴重的「文藝復興」。

起初希門尼斯被外界砲轟擅自破壞百年文物，但她當年受訪時強調，她有獲得教堂神父同意才進行修復。經過輿論延燒一陣子後，因為希門尼斯的出發點是善意，所以大家不再追究，而且修復後的《試觀此人》越看越有喜感，進一步在全球爆紅，成了知名迷因，還出了許多周邊商品，大量觀光客湧入這座原本名不見經傳的寧靜小鎮朝聖打卡，帶來可觀的觀光收入，教堂開始收取入場費，鎮上店家也都賺得盆滿缽滿，鎮民將希門尼斯封為博爾哈的「救世主」。

根據《BBC》報導，博爾哈鎮長阿里利亞（Eduardo Arilla）在臉書發文透露，這位傳奇阿嬤已於近日辭世，享耆壽94歲。阿里利亞讚揚希門尼斯長年來對小鎮和地方教堂的無私奉獻與慷慨付出，「願希門尼斯安息，我們將永遠記得她。」

左圖為壁畫《試觀此人》原本的樣子，後來毀損嚴重（中），希門尼斯幫忙修復，結果成品（右）變爆紅迷因。（法新社）

希門尼斯修復後的《試觀此人》爆紅，吸引不少觀光客拍照打卡。（法新社）

