聲稱俄烏和平近在眼前 波蘭總理：數週內有望實現

波蘭總理圖斯克說，他認為俄烏和平近在眼前。（歐新社資料照）

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今（30）日與北約、加拿大以及歐洲國家領導人會晤，他在會後表示，俄烏之間有望在未來幾週之內達成和平。

《路透》報導，圖斯克在一場政府會議上說：「和平已在地平線上，毫無疑問有些事情發生了，為結束這場戰爭的希望帶來了理由，但它仍然只是個希望，與100％還有相當的距離。」

請繼續往下閱讀...

圖斯克補充說：「當我說和平在地平線上時，我指的是接下來幾週，不是接下來幾個月或者幾年。到了1月，我們都必須同心協力......做出關於烏克蘭未來、關於這片地區未來的決定。」

圖斯克還點出，美國提供給烏克蘭的安全保障，是希望俄烏衝突能盡快終結的理由，但烏克蘭政府需要在領土議題方面做出妥協。

美國總統川普（Donald Trump）週日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後表示，雙方「越來越接近，也許非常接近」達成能夠終結俄烏戰爭的協議，但仍有「棘手的問題」存在。

澤倫斯基解釋，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的歸屬權，以及烏東頓巴斯（Donbas）的未來仍有待商榷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法