含淚錯過Comiket50周年 小野田紀美曬出17年前舊照 網驚呼：沒變

日本經濟安保大臣小野田紀美曬出2008年的參加照片，網友驚呼她17年來長相都沒變。（圖擷取自@onoda_kimi社群平台「X」）

日本最大同人展Comic Market 107（コミックマーケット，簡稱Comike）在今（30日）、明（31日）兩天登場，每年約有30萬人會共襄盛舉，今年適逢Comike50週年，日本經濟安保大臣小野田紀美在其「X」發表賀文，並提到如果現在參加會有警備方面的困擾，甚至加碼曬出2008年在企業攤參展的舊照片，網友直呼「長相17年來都沒變」。

小野田紀美表示，50週年冬之大祭，但我這次沒辦法參加，（以我的立場來說，警備相關各方面會帶來不可避免的困擾），祝大家武運昌隆，恭喜Comiket 50週年。

請繼續往下閱讀...

有網友在留言區開玩笑說「不如讓內閣府以企業團體名義報名參加活動吧！」，還有網友PO出如果小野田紀美參加活動，唯一圈裝扮過的警備人原畫面也不錯，也有網友提議「不如喬裝打扮一下」、「不如cosplay成小野田來參加」，甚至有人提議小野田紀美有朝一日可以和出身漫畫家的議員赤松健合作出一本同人誌。

日本經濟安保大臣小野田紀美。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法