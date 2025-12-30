中共環台軍演連動對日施壓 日媒：北京「立規矩」殺雞儆猴

日媒揭露，中國內部將此波對台軍事施壓與對日本的強硬反制，視為一套完整的「殺雞儆猴」戰略。圖為日本首相高市早苗。（美聯社）

中共昨日無預警在台海發動「正義使命-2025」大規模軍演，表面上，解放軍劍指台灣，實際上，北京真正想震懾的對象，恐怕不只台灣。日媒揭露，中國內部將此波對台軍事施壓與對日本的強硬反制，視為一套完整的「殺雞儆猴」戰略，藉由懲戒率先對「台灣有事」表態的日本首相高市早苗，警告美國與歐洲等其他關注台海情勢的國家。

根據《共同社》報導，今年下半年以來，日中關係急速降溫，關鍵轉折點正是高市早苗在國會針對「台灣有事」的答辯。北京認定，日本已不再停留在模糊戰略，而是開始實質介入台海安全議題，因此必須「立規矩」。中國政界私下以「殺雞儆猴」形容此舉，意指「先處理最先出頭者，讓旁觀者心生忌憚」。

報導回顧，高市早苗10月初就任自民黨總裁後，曾主動透過管道表達希望在APEC期間與中國國家主席習近平會談，外界一度認為新政權有意修補日中關係。然而，中方始終對高市抱持高度警戒，原因包括她過去與台灣總統賴清德的互動、對台友好的政治立場，以及參拜靖國神社的紀錄。

真正踩到北京紅線的，是高市在會後一連串動作。她不僅公開與APEC台灣代表林信義接觸，還在社群平台高調發布相關照片，被中方視為「刻意示範」。隨後，高市在國會答詢時，明確指出若台灣遭封鎖、美軍介入並動用武力，可能構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」，此說法被北京解讀為日本首次跨越戰略模糊。

中國官方最初僅低調交涉，但情勢隨即升高。中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發表激烈言論，引發日本社會譁然，甚至被質疑涉及對首相的暴力威脅。事件擴大後，日本政府公開抗議，自民黨內部更出現要求將其列為「不受歡迎人物」的聲浪，使整起風波無法再被壓下。

日媒引述多方消息指出，正是在此背景下，高市的「台灣有事」答辯被完整回報北京高層。外界盛傳，習近平得知內容後震怒，要求各部門全面檢討對日政策。隨後，中國對日本的壓力明顯升高，從軍事動態、外交表態，到文化與經貿層面的異動，被視為「上意外溢」的具體展現。

分析認為，中共此刻高調對台軍演，並同步對日本施壓，正是「殺雞儆猴」戰略的延伸。台灣是場內主角，日本則是被選定的示警對象，而真正被「震懾」的，則是正在觀望的美國與歐洲國家。中國希望透過實際行動證明，只要觸碰台灣紅線，代價將不只停留在口頭抗議。

值得注意的是，面對北京壓力，高市政權並未撤回答辯內容，僅表示不應預設特定情境，試圖降溫。但中國並未接受。日本外交界也開始反思，高市政權至今仍未清楚描繪完整對中戰略，是否足以應對北京結合軍事、外交與政治施壓的「組合拳」。

日媒直言，這場圍繞台灣的攻防，早已不只是台海問題，而是中國試圖重塑區域秩序的關鍵一役。

