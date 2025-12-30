控烏國無人機襲擊普廷官邸 克宮嗆：和談立場將更強硬

克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，由於烏克蘭以無人機攻擊總統官邸，俄國的談判立場將因此更強硬。（法新社資料照）

俄羅斯克里姆林宮昨（29日）在沒有提供證據的情況下，指控烏克蘭使用無人機攻擊總統普廷（Vladimir Putin）的官邸。克里姆林宮強調，由於這起攻擊事件，俄國對於俄烏和談的立場將更趨強硬。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體說：「這起恐怖主義行動是為了破壞談判進展。外交後果會是俄羅斯聯邦在談判立場上更加強硬。」

佩斯科夫還指控西方國家媒體配合烏克蘭政府，演出否認烏國無人機攻擊總統官邸的戲碼，「我們看到澤倫斯基本人試著否認這件事，還有眾多西方媒體，配合基輔政權，開始散播這件事並沒有發生的輿論。這完全是荒唐的主張。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則點出，俄羅斯並未拿出證據來佐證指控，「而他們拿不出來，因為沒有這件事。這類攻擊沒有發生。」

當記者詢問佩斯科夫，是否有烏克蘭無人機等實際證據時，佩斯科夫回應說，來襲的無人機已被防空系統擊墜，殘骸相關問題應由國防部回答。

俄羅斯國防部至今也未提出證據，僅發布聲明指出，來襲的91架無人機中，有49架在布良斯克地區（Bryansk）被擊墜，41架墜毀在總統官邸所在的諾夫哥羅德地區（Novgorod），餘下1架墜毀在斯摩棱斯克（Smolensk）。

