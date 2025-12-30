為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    控烏國無人機襲擊普廷官邸 克宮嗆：和談立場將更強硬

    2025/12/30 19:49 即時新聞／綜合報導
    克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，由於烏克蘭以無人機攻擊總統官邸，俄國的談判立場將因此更強硬。（法新社資料照）

    克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，由於烏克蘭以無人機攻擊總統官邸，俄國的談判立場將因此更強硬。（法新社資料照）

    俄羅斯克里姆林宮昨（29日）在沒有提供證據的情況下，指控烏克蘭使用無人機攻擊總統普廷（Vladimir Putin）的官邸。克里姆林宮強調，由於這起攻擊事件，俄國對於俄烏和談的立場將更趨強硬。

    《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體說：「這起恐怖主義行動是為了破壞談判進展。外交後果會是俄羅斯聯邦在談判立場上更加強硬。」

    佩斯科夫還指控西方國家媒體配合烏克蘭政府，演出否認烏國無人機攻擊總統官邸的戲碼，「我們看到澤倫斯基本人試著否認這件事，還有眾多西方媒體，配合基輔政權，開始散播這件事並沒有發生的輿論。這完全是荒唐的主張。」

    烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則點出，俄羅斯並未拿出證據來佐證指控，「而他們拿不出來，因為沒有這件事。這類攻擊沒有發生。」

    當記者詢問佩斯科夫，是否有烏克蘭無人機等實際證據時，佩斯科夫回應說，來襲的無人機已被防空系統擊墜，殘骸相關問題應由國防部回答。

    俄羅斯國防部至今也未提出證據，僅發布聲明指出，來襲的91架無人機中，有49架在布良斯克地區（Bryansk）被擊墜，41架墜毀在總統官邸所在的諾夫哥羅德地區（Novgorod），餘下1架墜毀在斯摩棱斯克（Smolensk）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播