3警殉職後大報復！土耳其全國掃蕩 逮捕357名IS武裝分子

土耳其西北部亞洛瓦省（Yalova）29日爆發激烈槍戰，當局圍剿藏匿於民宅的「伊斯蘭國」（IS）武裝份子，造成多名員警傷亡。圖為土耳其憲兵特種部隊在結束攻堅任務後離開現場。（路透）

土耳其反恐行動出現重大升級。就在西北部發生導致3名警察殉職的激烈槍戰後，土耳其內政部長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）30日宣佈，警方在全國範圍內發動大規模突襲，拘留了357名「伊斯蘭國」（IS）嫌疑犯，誓言瓦解恐怖組織在境內的運作網絡。

據《路透》報導，這波大規模抓捕行動的導火線，源於週一（29日）在伊斯坦堡南方馬爾馬拉海沿岸城鎮亞洛瓦（Yalova）的一場血腥衝突。土耳其警方當時包圍一處據點，與屋內武裝分子爆發長達8小時的對峙與槍戰。交火過程中，6名武裝分子被當場擊斃，但也造成3名員警不幸殉職、另有8名警員與1名安全部隊成員受傷。

全國21省收網 搜查114處據點

在付出慘痛代價後，土耳其當局週二迅速收網。耶利卡亞在社群平台X上表示，警方在全國21個省份同步執行突襲行動。伊斯坦堡檢察官辦公室指出，光是在伊斯坦堡一地就搜查了114個地址，查獲大量數位資料與組織文件。耶利卡亞強硬表示：「正如我們從未給予那些試圖用恐怖主義讓國家屈服的人機會，我們在未來也絕不會給他們機會。」

IS全球蠢動 跨年維安拉警報

報導分析，土耳其今年顯著加強了對IS的打擊力度，這與該極端組織在全球各地死灰復燃的趨勢相符。澳洲警方指出，本月在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）攻擊光明節活動的兩名槍手，似乎受到IS啟發；美軍上週也針對奈及利亞西北部及敘利亞境內的IS目標發動空襲，以報復美方人員遇襲。

土耳其曾是外國戰士進出敘利亞的關鍵中轉站，並在2015至2017年間遭受包括伊斯坦堡夜店與機場槍擊案在內的一系列重大恐攻。隨著耶誕與跨年假期到來，安卡拉當局正處於高度戒備狀態，嚴防恐怖攻擊重演。

