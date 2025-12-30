葉門宣布進入90天緊急狀態 取消與阿聯安全協議

葉門總統領導委員會主席阿里米今宣布葉門進入緊急狀態。（路透）

葉門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）今（30）日宣布葉門進入緊急狀態，並取消與阿拉伯聯合大公國（阿聯）簽署的安全協議。此前阿布達比（Abu Dhabi）支持的分離主義武裝分子佔領葉門大片領土。

根據《法新社》報導，阿里米指出，葉門與阿拉伯聯合大公國的聯合防禦協議即刻取消，並進入為期90天的緊急狀態，其中包括72小時的海陸空封鎖。

請繼續往下閱讀...

在阿里米30日發表此聲明之前。沙烏地阿拉伯同日轟炸葉門港口城市穆卡拉（Mukalla），聲稱一批來自阿拉伯聯合大公國的武器運抵該市，這些武器將用於支持葉門分離主義武裝。

另外阿拉伯聯合大公國支持的「南方過渡委員會」（STC）本月橫掃葉門南部，佔領資源豐富的哈德拉毛省（Hadramout）大部分地區以及鄰近的馬哈拉省（Mahra）大片領土。

阿里米在電視演講中命令「南方過渡委員會」將該地區移交給沙烏地阿拉伯支持的部隊，並稱分離主義分子的推進是「不可接受的叛亂」。

此衝突有可能進一步撕裂本已四分五裂的葉門政府，該政府內部存在多個派系，分別得到沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法