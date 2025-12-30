為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    畫面曝光!高市早苗深夜搬進公邸 穿日式夾腳拖被讚爆

    2025/12/30 17:09 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗上任約2個月後，昨（29日）晚間正式從原本居住的眾議員宿舍搬入首相公邸。雖然選在深夜低調遷居，但她一身超休閒打扮仍被媒體捕捉，尤其腳穿日式夾腳拖的畫面曝光後，引發網友熱議，被形容是「關西大媽」風格，意外帶動同款商品搜尋與搶購潮，甚至出現完售情況。

    綜合日媒報導，高市因公務繁忙，選擇在年假期間搬遷。她昨日下午起便有搬家公司陸續進出眾議員宿舍，協助將超過50箱行李送入公邸。深夜時分，高市搭車從東京都赤坂的眾議員宿舍抵達首相公邸，身穿黑色運動服、腳踩日式夾腳拖，整體裝扮相當輕鬆。

    首相官邸為首相辦公場所，公邸則是日常起居的住所。高市早苗10月21日就任首相後，暫時居住在距官邸不遠的議員宿舍，但往返仍需搭乘警衛車，單程約耗時35分鐘。基於安全考量及能即時應對突發狀況，高市最終決定遷入公邸，提升行程效率與安全性。公邸內也設置無障礙設施，方便行動不便的丈夫山本拓一同生活。

    高市深夜搬家的畫面曝光後，立刻在日本社群引發熱烈討論，不少網友留言「冬天穿雪駄！」、「果然是關西大媽」、「高市首相愛用雪駄，又要爆賣了吧」、「雪駄、草履是奈良在地產業，不愧是高市首相」、「她現在就像鄰居阿姨一樣，反而更有好感」。

    臉書粉專「小原惠文」也發文指出，高市腳上所穿的雪駄已被網友神出，品牌為奈良縣三郷町的 DESIGN SETTA SANGO（デザインセッタサンゴウ），相關商品隨即引發關注，但高市同款雪駄目前已顯示售罄。

