    少子化缺兵怎麼辦？南韓軍方出招：設立AI次長打造科技強軍

    2025/12/30 16:57 編譯陳成良／綜合報導
    南韓內閣通過國防部組織改造案，將新設專責人工智慧（AI）的次長級職位，以打造科技強軍。圖為南韓總統李在明（右）與國防部長安圭伯（左）於2025年10月視察軍隊的資料照。（路透）

    為因應未來高科技作戰型態需求，南韓軍方組織出現重大變革。據《韓聯社》30日報導，南韓內閣會議通過國防部組織改造方案，決定新設一名專責人工智慧（AI）事務的「次長級」官員，負責統合約220人的專業團隊，全力打造「智慧軍隊」。這也是南韓自2006年以來，睽違19年首度恢復該層級的國防職位。

    根據這項將於本週五（1月2日）正式生效的改革計畫，南韓國防部將廢除現有的「軍事資源管理室」，並將其職能轉型升級，設立一名新的次長級官員，負責統籌所有與AI相關的業務。其管轄範圍涵蓋廣泛，包括後勤補給、情報分析以及軍事資產管理的AI化應用。

    報導指出，這位新任AI次長將督導旗下4個相關局處，編制人員約220名，顯示南韓軍方對導入尖端科技的重視程度。南韓官員透露，現任軍事資源管理室室長元鐘大預計將出任首位AI專責次長。

    南韓近年積極推動「國防革新4.0」，試圖將第四次工業革命技術融入軍事體系。此次組織調整意味著南韓軍方不再將AI視為單純的輔助工具，而是將其提升至與戰略規劃同等重要的核心地位，以期在少子化兵源減少的背景下，透過科技優勢維持戰力。

